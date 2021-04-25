مخاطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية بالشركات

المصري للتأمين يكشف عن مخاطر خسائر قلة الكفاءة في الشركات

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن خطر الخسائر الناجمة عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية أو الأشخاص أوالنظم أو من الأحداث الخارجية لدى الشركات .

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية التي أصدرها ظهر اليوم، أنه يتضح من التعريف ما سبق الإشارة إليه من اتساع نطاق الأخطار التشغيلية وأنها أخطار قد تقع تحت أكثر من فئة من فئات الأخطار Boundary Risks.

وأضاف «أو بالأحرى قد تؤثر في أكثر من فئة من فئات الأخطار فعلى سبيل المثال لا الحصر عدم القدرة على الحصول على ضمانات معينة لسداد التزامات المدينين هو اخفاق في تطبيق إجراءات الشركة (خطر تشغيلي يتعلق بالعمليات الداخلية)، ولكنه سيقود في نهاية الأمر إلى خطر ائتماني يتمثل في عدم وفاء مدينون بالتزاماتهم».

وتابع «كما أن عدم اتباع مصفوفة الصلاحيات الاكتتابية هو خطر ناشئ من أحد الأشخاص ويتعلق بالعمليات الداخلية إلا أنه سيقود حتما إلى خطر اكتتابي وهكذا».

و ذكر المصري للتأمين أنه تشمل الأخطار التشغيلية الفئات التالية:

-أخطار الأشخاص People’s risks: وتشمل أخطار تتعلق بالأداء البشري مثل الخطأ والإهمال والاحتيال والتواطؤ.

-أخطار تقنية المعلومات IT risks :أخطار تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل فى سير أعمال الشركة بسبب خطأ في تقنية المعلومات.

-أخطار مخالفة حوكمة الشركات Corporate governance risks.

-أخطار السمعة Reputation risk: الرأي والصورة الذهني السيئة للشركة من قبل الجمهور.

-أخطار الدولة Country risks: أخطار ناشئة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل السياسية أو التشريعية أو الاقتصادية داخل الدولة (أو الدول التي تعمل بها الشركة).

-أخطار المجموعة الأم Group risks: التأثير المحتمل من أخفاق الشركة الأم او المجموعة في أدارة أخطارها بشكل يؤثر على شركاتها التابعة.

- أخطار عدم الالتزام تعد أخطار عدم الالتزام Non- compliance risks، هي أي أخطار ناشئة من مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتشمل نطاقاً متسعا من الأخطار التي يمكن تحديدها.