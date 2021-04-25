تقرير: الذهب يفقد 10% من قيمته في الربع الأول من 2021

قال تقرير لأحد بيوت الخبرة المتخصصة بصناعة الذهب، اليوم الأحد، إن المعدن النفيث حاول الانطلاق أكثر من مرة هذا الأسبوع إلى مستويات الـ 1800 دولارللاونصة ولكنه واجه أكثر من مرة عمليات جني الأرباح عند 1795 دولارًا، وهو ما أدى إلى صعوبة مواصلة الصعود وتحقيق الـ 1800 دولار التي تعتبر نقطه المقاومه التالية أسعار الذهب في الوقت الحالي.

أسباب عجز الذهب عن التحرك بقوة

وتابع التقرير أن الذهب منذ بداية العام عاجز عن التحرك بقوة للعديد من الأسباب منها:

عمليات التطعيم الواسعة حول العالم بهدف اعادة الحياة إلى طبيعتها في اسرع وقت

تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية و التي تشير إلى سرعة التعافي الاقتصادي أسرع مما نتوقع

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي أثرت في حد ذاتها علي ارتفاع مؤشر الدولار ورفع قيمته مقابل باقي العملات الرئيسية.

قوة سوق العملات الرقميه وعلى رأسها البيتكوين و التي كانت ترتفع بجنون حتي وصلت 64 ألف دولار للبيتكوين الواحد مما ساهم في سحب البساط من تحت أقدام الذهب و أصول الملاذات الآمنة

هدوء المشاكل الجيوسياسية و التي كان يعتقد بحلها مع وجود إدارة أمريكية جديدة متطلعة بأخذ زمام الأمور إلي حلها.

وبين أن كل ذلك أدى إلى فقدان أسعار الذهب حوالي 10% من قيمته في الربع الأول من العام الحالي ليظل سوق الدببة هو المسيطر، ولكن علي النقيض لوحظ أنه في الاونه الاخيره كانت هناك بعض العوامل الداعمة بقوة لسعر الذهب والتي تمثلت في :

فشل بعض اللقاحات و ظهور سلالة جديدة من كورونا في الهند

عدم تأثير لقاح فايزر في سلالات كورونا الموجودة في جنوب افريقيا ووقف استخدام بعض اللقاحات مثل AstraZeneca & Johnson and Johnson وذلك بسبب ظهور بعض الأعراض الجانبية لها.

حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفع الضرائب علي الأثرياء

السياسات التحفيزية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة

سعي الفيدرالي وراء رفع التضخم لتحفيز النمو الاقتصادي

التصفية الحديثة في سوق العملات الرقميه وعلى رأسها البيتكوين والذي تراجع بنسبة 9% يوم الجمعة لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية في شهرين و يري البعض انها كانت تسحب البساط من تحت أقدام الذهب كملاذ آمن في مواجهة التضخم.

وأشارت التقرير إلى أن الذهب الأسبوع الماضي حقق أعلى سعر له وهو 1797.75 دولار مع وجود حركات عكيسه ناتجه عن عمليات جني الأرباح وصولا الي اقل سعر وصل له هذا الأسبوع و هو 1763.5 دولارًا.

وتوقع أن يصل الذهب إلى ما فوق 1797 دولار مؤكداً أن سعر الذهب طوال الأسبوع أعلى الـ 1765 دولارًا، هو مؤشر قوي لسهولة تحقيق الـ 1800 دولار للاونصة ولكن ما بعد الـ 1800 دولار هو الأهم حيث اذا ثبتت الأسعار فوق الـ 1800 دولار و 1818 دولار للاونصة سيتم تغير اللعبة و تغير القناه الهابطه و الدخول في القناه الصاعده التي منها يكون الوصول إلى الـ 1900دولار بسهولة .

وحول الفضة قال التقرير أنها كانت كالعادة مرآة تعكس نفس حركات صعود وهبوط الذهب,حيث سجلت فى بداية الأسبوع اعلي نقطه مقاومه لها وهي 26.60 دولار فى بورصة كيوميكس نيويورك و عادت بعدها للهبوط بنفس الاسباب المعتادة و هي حالات جنى الأرباح وضغط التداولات الالكترونية لتستقر باقى تداولات الأسبوع في تذبذب تحت مستوى 25 دولارًا، وقريبة من مستوى الافتتاح و مازالت الرهانات فى صالح المعدن الأبيض.