كل ما تحتاج معرفته عن حفل تسليم جوائز الأوسكار 2021

قبل ساعات من انطلاقه..

تتجه الأنظار إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار، مساء اليوم الأحد، بعد مرور عام صعب للغاية على صناعة السينما في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترصد الدستور في التقرير التالي كل شيء عن حفل تسليم جوائز الأوسكار:

إجراءات احترازية مشددة

ويقام حفل الأوسكار عام 2021 وسط إجراءات احترازية من كورونا، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الحاضرين للكمامات، كما أن الدعوات إلى الحفل محدودة للغاية.

وأعلن منظمو حفل توزيع جوائز أوسكار، أنه سيجرى ولأول مرة من داخل محطة قطارات في وسط لوس أنجلوس، تضم مبنى مذهلا شيد على طراز آرت ديكو.

ولم يكشف المنظمون بوضوح عن تفاصيل الحفل الذي ستكون نسبة الحضور فيه محدودة وستعرضه شبكة "إيه بي سي" في بث مباشر، بحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأشاروا إلى سيوجه رسالة حب لصناعة السينما التي تواجه صعوبات بعد عام أُغلقت فيه دور العرض وتعطل فيه عرض عشرات الأفلام المهمة".

ويختار 9 آلاف عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية الفائزين بجوائز الأوسكار لهذا العام.

وتأجل الحفل عن الموعد الأصلي لأكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتقرر إقامته منتصف الليل.

ويقوم جلين فايس بإخراج حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة السادسة على التوالي.

تفاصيل الحفل

يقام حفل الأوسكار في مكانه المعتاد كل عام بمسرح دولبي في لوس أنجلوس، ويضاف له هذا العام مكانا جديدا تقدم فيه بعض العروض بصورة منفردة في محطة لوس أنجلوس الاتحادية، وسمحت الأكاديمية لعدد معين من الأشخاص بحضوره على خلاف الأعوام الماضية.

وسيحضر الحفل كل من المرشحين وضيوفهم، والنجوم الذين أعلنت أسمائهم من قبل واختارتهم الأكاديمية لتقديم الجوائز للفائزين، وفقراته والتقارير المصورة حول الأعمال المرشحة هذا العام، أما المرشحين الذين لن يتمكنوا من الحضور لن يظهروا أيضا عبر تطبيق زووم.

يشارك في تقديم الحفل قائمة كبيرة من النجوم أبرزهم ريز أحمد، فيولا ديفيس، براد بيت، رينيه زيلويجر، خواكين فينيكس، ريجينا كينج، هاريسون فورد، لورا ديرن، ريز ويذرسبون وغيرهم.

وقررت الأكاديمية إذاعة حفل هذا العام أيضا بدون مقدم رئيسي على غرار النسخة الماضية، بعد أزمة كيفن هارت الشهيرة عام 2019، واعتذاره عن استضافة الأوسكار على إثر هجوم السوشيال ميديا ضد تغريداته العنصرية التي كان يكتبها على تويتر قبل شهرته.

يبدأ الحفل في تمام الثانية صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر شاشة ABC الأمريكية، و منصاتها على السوشيال ميديا.

وتم إلغاء العديد من الأحداث التي تلحق بحفل الأوسكار منها عشاءات العمل للنجوم المرشحين وجلسات التصوير والعروض المخصصة للأفلام التي اقترب موعد تتويجها بالتمثال الذهبي، إلى جانب تسجيل بعض فقرات الحفل قبل البث المباشر لتجنب الزحام والتكدس في أرجاء مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

القائمة النهائية لترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2021

أفضل فيلم

– "أرض الرُحل" (نومادلاند)

– (ذا ترايل أوف ذا شيكاجو 7)

– (مانك)

– “شابة واعدة” (برومسينج يانج وومن)

– (ميناري)

– “الأب” (ذا فاذر)

– “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

أفضل ممثل

– تشادويك بوزمان – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– أنتوني هوبكينز – “الأب” (ذا فاذر)

– ريز أحمد – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– جاري أولدمان – (مانك)

– ستيفن يون – (ميناري)

أفضل ممثلة

– كاري موليجان – “شابة واعدة” (بروميسنج يانج وومن)

– فرانسيس مكدورماند – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– فانيسا كيربي – “بقايا امرأة” (بيسز أوف إيه وومن)

– فيولا ديفيس – (ما رينيز بلاك بوتوم)

– آندرا داي – “الولايات المتحدة في مواجهة بيلي هوليداي” (ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي)

أفضل مخر

– كلوي تشاو – “أرض الرُحل” (نومادلاند)

– ديفيد فينشر – (مانك

– إميرالد فينل – “شابة واعدة” (بروميسينج يانج وومن

– لي أيزاك تشونج – (ميناري)

– توماس فينتربرج – “جولة أخرى” (آناذر راوند)

أفضل ممثل مساعد

– دانييل كالويا – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

– ساشا بارون كوين – (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)

– ليزلي أودوم جونيور – “ليلة في ميامي” (وان نايت إن ميامي)

– بول ريسي – “صوت المعدن” (ساوند أوف ميتال)

– لاكيث ستانفيلد – “يهوذا والمسيح الأسود” (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

أفضل ممثلة مساعدة

– أوليفيا كولمان – “الأب” (ذا فاذر)

– أماندا سايفريد – (مانك)

– جلين كلوس – (هيلبيلي إليجي)

– يون يوه-جونج – (ميناري)

– ماريا باكالوفا – (بورات صبسيكونت موفيفيلم)

أفضل سيناريو مكتوب خصيصا للسينما

– يهوذا والمسيح الأسود (جوداس آند ذا بلاك ميسايه)

– (ميناري)

– شابة واعدة (بروميسنج يانج وومن)

– صوت المعد (ساوند أوف ميتال)

– (ذا تريال أوف ذا شيكاجو 7)