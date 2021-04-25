محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى 39 لتحرير سيناء

محافظ بورسعيد يهنئ السيد رئيس الجمهورية بالذكري ٣٩ لتحرير سيناء

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء.

وأشار المحافظ، إلى أن تحرير سيناء ستظل ذكرى مضيئة فى قلوب كل المصريين، موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذى تصدى لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسى والاقتصادى لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التى رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور، داعيا الله أن يوفقكم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.

كما قدم المحافظ التهنئة الي الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء والي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورجال القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الـ ٣٩ لعيد تحرير سيناء.

محافظ بورسعيد يهني أبناء المحافظة بالذكري التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء

كما قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربا عن تقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجها التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد.

داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.