«التخطيط»: 205% زيادة باستثمارات الصحة في الخطة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47.5 مليار جنيه بنسبة نمو 205%، في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية وفي ضوء حرص الدولة على النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وبما يحقق التغطية الشاملة لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أمام مجلس النواب، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/ 2022، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).

ولفتت السعيد إلي أن خطة عام 21/2022 تتضمن العديد من المبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها اكثر من 70%، وكذلك مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتستهدف إنشاء 20 مركزا لتجميع البلازما، وتم الانتهاء من ستة مراكز، ومستهدف تنفيذ المراكز المتبقية وعددها (14) في خطة عام 21/2022 بالإضافة إلى مركز استراتيجي مركزي، وذلك بهدف الوصول في المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائي لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.

وتابعت السعيد الحديث حول المبادرات ضمن خطة العام 2021/2022 والتي تضمنت زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلا عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، منها 23 مستشفى صدر، 42 مستشفى حميات، فضلا عن تطوير سبع مستشفيات نموذجية في سبع محافظات، وتجهيز 120 وحدة إحالة.

كما أشارت السعيد إلي التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي للأدوية، بالتوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي.

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن المصري لافته إلي مجموعة المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية، وجاري تنفيذها بفاعلية والتي تتضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل، والتي تطبق مرحلتها الأولى في ثمان محافظات بدءا بمحافظة بورسعيد، وعلى أن تعمم تباعا في باقي محافظات الجمهورية، وتهدف خطة 21/2022 استكمال تطوير 37 مستشفى في المحافظات الثمان، مع تطوير 30 وحدة رعاية أولية في خمس محافظات منها، إضافة إلي مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المواطنين وصحة المرأة والأطفال، ومنها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الاكتشاف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة بتوفير أجهزة قياس السمع في 2200 وحدة رعاية أساسية على مستوى كافة المحافظات.

وفي إطار تعزيز دور المستشفيات الجامعية في الرعاية الصحية، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن العديد من المبادرات، منها زيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مستشفى، وبنسبة نمو 6٪.، فضلا عن البدء في ميكنة 115 مستشفى جامعي، وإنشاء سجل صحي إليكتروني لكافة المترددين.

وفي مجال الخدمات التعليمية أشارت السعيدإلي ارتكاز خطة التنمية في تطويرها للمنظومة التعليمية والتي تم رصد استثمارات عامة لها تزيد عن 56 مليار جنيه على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، و تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، بالإضافة إلي تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

وتابعت السعيد أنه ارتكازا على تلك المحاور التنموية الثلاثة، تستهدف خطة التنمية لعام 21/2022 تحقيق عدد من المبادرات تتضمن استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت في عام الخطة، واستكمال منصات التعليم عن بعد، إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في المناطق المحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصل دراسي، إلي جانب إنشاء 3125 فصل متنقل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

وفي مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي،لفتت السعيد إلي تركيز الخطة علي تنفيذ العديد من المبادرات، تتضمن ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه،وتغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ جامعتين جديدتين، فضلا عن زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.