مهندسة ديكور تشرح كيفية صناعة «عقدة السعفة» خلال أعياد الشعانين

قالت مهندسة الديكور بسنت عزت، إن الأقباط اعتادوا الوجه الفلكلورى لأحد الشعانين، فأصبحوا يحضرون للكنيسة وهم يرتدون تيجان من السعف، ويمسكون صلبانًا ويتزينون بحلقان وخواتم وساعات جميعها صنعت من السعف.

أشارت بسنت إلى أن أهم عنصر في كل تلك المصنوعات السعفية هو عمل ما يسمى بغقده السعف وهى عبارة عن مربع جاء نتيجة تطبيق أكتر من سفعه صغيرة، وقالت إن المكونات: 10 فروع من السعف مجوز، ومقص وكوب من الماء.

وعن طريقة العمل، قالت إنه يتم تفريغ السعف المجوز، وقطع الاطرف بالمقص، ثم نقوم بوضع طرفي السعفتين على بعضهما البعض ولكن بشكل راسي على افقي، ثم نثني السعفة الافقي من اسفل السعفة الرأسي، ثم نعيد ثنيها من اعلها، ليتكون عندنا في الطرف المربع الذي يعد هو اساسي كل عمل من اكسسوارات السعف، ولكن لابد ان نقوم بادخال طرف السعفة الرأسية في اول طبقة من طبقات ذلك المربع حتى تصبح سهلة الاحكام.

بعمل ذلك المربع يمكن عمل مربعين او ثلاثة وربطهما سويا لتكوين حلق، او وضعهما بسكل متجاور لتكوين سلسلة او انسيال او ساعة او عمل 7 راسي و4 افقي لتكوين صليب وهكذا.