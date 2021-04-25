ضبط موظف وتاجر في كفر الشيخ لاستيلائهما على السلع التموينية

أكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن اللواء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كلف كافة الأجهزة المعنية لمراقبة الأسواق والأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية ووصولها للمواطنين وعلى ضوء ذلك؛ تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ من إلقاء القبض على تاجر تموين بقلين، بالاشتراك مع مدير التموين بكفرالشيخ لاستيلائهما على سلع تموينية وبيعها في السوق السوداء.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المعلومات قد توفرت لدى العقيد محمد دومه، رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيام التاجر بالاشتراك مع موظف حالي بالتموين بكفرالشيخ، ومدير إدارة تموين قلين سابقاً، بالاستيلاء على السلع التموينية من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة بكفرالشيخ وبيعها بالسوق السوداء وبلغت قيمتها ٥١٩ ألف و٨٩١ جنيه.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلي أن مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض على التاجر ويدعى ( إ ص م ح ) وأمام النيابة اعترف بالواقعة والاشتراك مع موظف التموين ويدعى ( ج ط م )، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الموظف للتحقيق.

وفي سياق منفصل، فقد اكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية ان استلام الاقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال عدد 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ

وأضاف الهابط ، أن هناك متابعة من اللواء المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.