جيل إسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء: أثبتت قوة الجيش

أرسل عمر عوض، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية على النحو التالي: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جميع أعضاء حزب الجيل بالإسكندرية، أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى تحرير سيناء، والتي أثبتت قدرة وبراعة القوات المسلحة المصرية بأبطالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن، فضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والعطاء والفداء، أن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وأبدا فخراً لكل المصريين".



وأضاف" عوض" أنه يسأل الله العلي القدير "أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل الخير والإزدهار والنماء، وأن يوفقكم فى تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".



واضاف امين جيل الإسكندرية “تحتفل مصر في هذه الأيام بمناسبات عديدة، دينية ووطنية، وتأتي ذكرى تحرير سيناء التي توافق استرداد مصر لسيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة، تلك البقعة التي قدم من أجلها أبناء هذا الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دماءهم لأجل عودتها لحضن الوطن الأم".



وأكد أمين الحزب أن أرض الفيروز التي تبذل الدولة كل يوم جهودا غير مسبوقة في تنميتها على مختلف الأصعدة، اقتصاديا واجتماعيا، ووضعتها على رأس أولوياتها في التنمية المستدامة، كي تتحول سيناء، بل ومصر كلها إلى أيقونة مضيئة للعالم كله.

كان قد أكد عوض، أن مسلسل "الاختيار 2" يعد وثيقة تاريخية لما قامت وتقوم به جماعة الإخوان التي كانت تسعى لجر البلاد إلى حرب أهلية.



لقد أيقظ المسلسل الروح الوطنية في المواطنين وعرض فيديوهات حقيقية للإخوان و عن ما قاموا به وقت فض رابعة من هجوم على الشرطة وتفجيرات.



المسلسل دليل للأجيال القادمة ليحكي فترة حكم مرت على مصر من أسوء الفترات وتبين الفرق بين مصر عام 2013 ومصر الآن بعد حكم الرئيس السيسي من عمران ومشاريع وبنية تحتية وجيش أصبح من أقوى جيوش العالم.