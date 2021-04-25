قطر تعزي العراق في ضحايا مستشفى «ابن الخطيب»

بعث نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الأحد، ببرقية تعزية إلى كل من رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء، في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي العاصمة بغداد، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

الإمارات تعلن تضامنها

فيما أعربت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عن تعازيها في ضحايا حادث المستشفى المفجع في العاصمة العراقية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة حكومةً وشعباً في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصّص لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا ..وتؤكد تضامنها مع جمهورية العراق في هذا المُصاب، وفقا لما نقلته وسائل اعلام اماراتية رسمية.

وأضافت الوزارة: "تتقدم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بصادق التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، داعية الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين".

شبهة جنائية

واستبعدت الداخلية العراقية اليوم الأحد، وجود شبهة جنائية بحادث حريق المستشفى وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

يأتي هذا فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة إلى جمهورية العراق الشقيقة، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مستشفى "ابن الخطيب" في مدينة بغداد؛ ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من نزلاء المستشفى المخصص للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد.



وشهد مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لعلاج مرضى فيروس "كورونا" والواقع في جنوب شرق بغداد، اندلاع حريق في أحد طوابقه؛ مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين.



وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأحد - عن تعاطف وتضامن مملكة البحرين التام مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل، معربة عن بالغ المواساة لأسر وذوي الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



