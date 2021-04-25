714 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت في بيان إن قطاع غزة سجل 305 إصابات من مجمل الحالات الجديدة.

وتظهر معطيات وزارة الصحة الخاصة باليوم أنه تم إجراء 976 فحص كورونا في قطاع غزة وأن نسبة الفحوصات الإيجابية منها كانت حوالي 31 في المئة وهي نسبة مرتفعة حسب مقاييس منظمة الصحة العالمية.



وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 319812‬‬ إصابة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام و‭‭‭3435‬‬‬ وفاة.

إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 5. 146 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم المليار جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 146 مليونا و 475 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 84.35 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 100 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



وتتصدر الولايات المتحدة وكذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.