بتمويل 3 ملايين جنيه.. «إعلام القاهرة» تفوز بمشروع تطويري للتأهيل للاعتماد الدولي

بشكل تنافسي على مستوى الجامعات المصرية

وقّع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس، على عقد تنفيذ المشروع التطويري الذي فازت به كلية الإعلام بشكل تنافسي على مستوى الجامعات المصرية لدعم وتأهيل البرامج التعليمية بها للاعتماد الدولي، بتمويل قيمته 3 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار مشروعات وزارة التعليم العالي لتطوير التعليم العالي ودعم الجودة بالكليات الجامعية وتأهيلها للاعتماد الدولي في دورته الأولى.

وأكد الدكتور الخشت أن نجاح كلية الإعلام جامعة القاهرة فى الفوز بهذا المشروع يأتي انطلاقا من رؤية الجامعة الاستراتيجية (والمطورة عام 2017) التى تستهدف تطوير الأداء التعليمى بكليات الجامعة بشكل يرتقى إلى المستويات العالمية مع التحديث الشامل لكافة الجوانب الإدارية والتنظيمية والتقنيات التعليمية وأنظمة المعلومات والاتصالات والدخول فى شراكات علمية وبحثية مع الجامعات المتميزة دوليا، ويؤكد نجاح مسيرة التطوير المستمر التى تشهدها كلية الإعلام خلال السنوات الماضية باعتبارها بيت الخبرة الإعلامى الأكاديمى الأول ورائدة الدراسات الصحفية والإعلامية فى مصر العالم العربى.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المشروع الذى تقدمت به كلية الإعلام جامعة القاهرة من خلال وحدة الجودة يهدف إلى تحقيق:



1. تحسين العملية التعليمية وتطوير التدريب الميدانى لطلاب الكلية.



2. جذب أعداد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية للالتحاق بالبرامج التعليمية بالكلية.



3. تأهيل أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لقيادة العمل لتحقيق الاعتماد الدولى، وتحقيق مستوى يتيح للكلية بأن تحظى بتصنيف متقدم بين كليات الإعلام إقليميا ودوليا.



4. زيادة مصادر التمويل الذاتى للكلية .



وكانت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، قد طرحت من خلال إدارة دعم الجودة والتأهيل للاعتماد الدولي، التي يرأسها الدكتور محمد الشاذلي، قد طرحت في نوفمبر الماضي 2020، وبشكل تنافسي على الجامعات المصرية مشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية لمؤسسات التعليم العالي للاعتماد الدولي، وتقدمت كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على المشروع.

ويرتبط المشروع، الذي يستغرق تنفيذه عامين، باستراتيجية الكلية واستراتيجية جامعة القاهرة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وصرحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة الكلية السابقة والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذي للمشروع، بأنه من المخطط أن يشارك في تنفيذ المشروع خمسون من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مدرسين مساعدين ومعيدين والإداريين بالكلية، فضلا عن فريق من الطلاب والطالبات المتطوعين.

وترأس فريق العمل بالمشروع الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتتولى مسئولية الإدارة التنفيذية للمشروع دكتورة ليلى عبدالمجيد عميدة الكلية السابقة والمدير الأكاديمي لوحدة الجودة بالكلية، ويتم تمويله من قبل وزارة التعليم العالى إلى جانب مساهمة جامعة القاهرة.



وتشمل أنشطة المشروع الجوانب التالية:



- تحديث البرامج التعليمية فى الكلية واستحداث برامج جديدة تراعى المعايير الدولية، فضلا عن تحديث توصيف المقررات واستحداث مقررات جديدة.

- تطوير التدريب الميداني من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الاعلامية والانتاجية والخدمية وتطوير إمكانيات التدريب داخل الكلية، وتوفير آليات وموارد كافية لتنفيذها، وتقييم فاعلية استخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتنظيم برامج مشتركة لربط الخريجين بمستحدثات سوق العمل والتطوير فى مهن الإعلام.

- تطوير استراتيجية التدريس والتعليم والتقويم لتحقيق مهارات التعلم الذاتى ومهارات التوظيف عند الطلاب.

- تطوير بيئة العملية التعليمية من بنية تحتية وأجهزة وتجهيزات تعليمية ومعدات، مثل أجهزة الاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية والمطبعة ومعامل الحاسبات الإلكترونية.

- تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع قدراتهم وتحسين أدائهم .

- وضع برامج التسويق الجيد لجذب الطلاب الوافدين وتسويق خدمات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية.

- تطوير الدبلومات المهنية بالكلية وتسويق برامجها إلى المستهدفين داخل مصر وخارجها.

- إنشاء درجات علمية مشتركة مع بعض كليات الإعلام الأجنبية المتميزة دوليا.

- قياس مدى رضا المستفيدين من طلاب وخريجين ومؤسسات إعلامية وإنتاجية وخدمية ومنظمات المجتمع المدنى حول خدمات الكلية وإمكاناتها ومواصفات الخريجين.

الجدير بالذكر، أن كلية الإعلام جامعة القاهرة قد حصلت عام ٢٠١٧ على الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة، كما تم مؤخرا صدور القرار الوزارى باعتماد لائحتها الجديدة لمرحلة البكالوريوس بكم الساعات المعتمدة، والتى تضم تسعة برامج باللغتين العربية والانجليزية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الخاصة بعرض مشروع اللائحة الجديدة للدراسات العليا على لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات لمراحل الدبلوم والماجستير (الأكاديمى والمهنى) والدكتوراه.