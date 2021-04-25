العثور على الغواصة الإندونيسية المفقودة ووفاة 53 عنصرا من طاقمها

أعلنت إندونيسيا اليوم الأحد، العثور على الغواصة المفقودة ووفاة 53 عنصرا من طاقمها ، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

وكان قائد أركان البحرية الإندونيسية، الأدميرال يودو مارغونو، قد قال، أمس السبت، إن احتياطيات الأكسجين المطلوبة لإبقاء طاقم الغواصة المفقودة المؤلف من 53 بحارا على قيد الحياة انقضى فى الساعة الثالثة تقريبا من فجر أمس السبت بالتوقيت المحلى (أى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش).

وأفاد موقع Detik المحلى بأن رجال الإنقاذ المشاركين فى عملية البحث رصدوا ترددات كهرومغناطيسية على عمق 50- 100 متر قد تكون الغواصة المفقودة KRI Nanggala-402 مصدرا لها.

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان البحرية الإندونيسية إن البحارة على متن غواصة إندونيسية مفقودة لديهم ما يكفي من الأكسجين حتى السبت، بينما قال قائدها العسكري إن السفينة بحالة جيدة وجاهزة للمعركة.

وأعلنت إندونيسيا، بوقت سابق، عن اختفاء الغواصة KRI Nanggala-402 التي يبلغ عمرها 44 عاما أثناء قيامها بتدريبات شمال جزيرة بالي، فيما أفادت وسائل إعلام بأن 53 شخصا موجودون على متن الغواصة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الإندونيسية إن عملية بحث جوي عن الغواصة عثرت على تسرب نفطي بالقرب من موقع غوص سابق.

وقال البيان إن الجيش نشر سفينتين تابعتين للبحرية بقدرة "سونار" (تقنية انتشار الصوت وتستخدم عادة في البحر لاكتشاف ما تحت الماء) للمساعدة في البحث عن الغواصة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة أحمد رياض٬ في مؤتمر صحفي: "إننا ننشر 21 سفينة حربية من بينها الغواصة كيه آر آي ألوجورو".

وأضاف أن السفن الحربية تدعمها عدة سفن مدنية، إحداها مجهزة بتقنية السونار للكشف عن الأجسام تحت الماء ومركبات تعمل بالتحكم عن بُعد.

وقال إن سنغافورة وماليزيا وأستراليا والهند والولايات المتحدة سترسل أيضا سفن إنقاذ وطائرات لدعم عمليات البحث.