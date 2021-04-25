رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

أكد أن بطولات القوات المسلحة سيخلدها التاريخ

هنأ المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم رئيس النيابة الإدارية، بالإنابة عن كافة أعضاء النيابة الإدارية وبالأصالة عن نفسه، بأسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل ولشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مضيفا "داعين المولى عز وجل أن ينصركم ويسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء الوطن وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن وسالت دمائهم الطاهرة في تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان"، وذلك وفق ما صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.