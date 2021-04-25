خبير يكشف عن فرص متاحة للتوسع في الاستثمارات بين مصر والإمارات

مصر سادس أكبر الشركاء التجاريين للإمارات على مستوي العربي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الإماراتية نجد أنهافي تطور وتنامي مستمر خاصة في الأونة الأخيرة، حيث يتضمن التعاون المصري الإماراتي في كافه المجالات والقطاعات.

وأوضح «السيد»، أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين البلدين لتطابق وجهات النظر في كثير من القضايا التي تخص المنطقة العربية كان داعما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية

حجم الصادرات المصرية لإمارات

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية فيما يخص الصادرات المصرية للإمارات سجلت ارتفاع لتصل بقمة 5.5 مليار دولار خلال عام 2018، وظل المؤشر الصادرات مرتفعاً ليبلغ نحو 6.2 مليار دولار بنسبة 9.7 % خلال عام 2020، لافتاً أن الصادرات المصرية تحتل المركز الأول لدولة الأمارات بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال الربع الأول من عام 2020.

مصر سادس أكبر الشركاء التجاريين للإمارات على مستوي العربي

أكد رئيس مركز القاهرة، أن دولة الإمارات ساندت الاقتصاد المصري عقب قرار تعويم الجنيه المصري في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، ما اضطر شركة موانئ دبي بالسحنة والتي تعد أحدي اكبر كبار موانئ على مستوى العالم، فى اتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم فى شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنية المصري، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية لـ"مصر " تبلغ قيمتها " مليار دولار " لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر وتعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر ومصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.

حجم الاستثمارات بين البدين

وأعلن أن حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة بمصر نحو 15 مليار دولار ، بينما سجلت حجم المنصة الاستثمارية الإستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار والتي تم إطلاقها نهاية عام 2020

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سجل حجم الاستثمارات المصرية فى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار، فضلا عن بلغت قيمة التجارة بين مصر والإمارات خلال شهر يناير 2021 نحو 308 ملايين ون دولار، لاشك أن الدعم الذي تقدمه الحكومتان المصرية والإماراتية لتنمية الروابط المشتركة كان له الأثر الايجابي علي نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .

ونوه: "أن أمامنا فرصه التوسع في استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ومنها علي سبيل المثال التعاون المشترك في مجالات التجارة الإلكترونية وتأمين سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية والطبية، والترويج لفرص الاستثمار والتجارة بين البلدي.

أهمية الاستفادة من الخدمات اللوجستية

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات أنه لابد من تعظيم الاستفادة من الخدمات اللوجستية بالبلدين لتهدف تسهيل التجارة البينية والإقليمية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، مؤكداً على أهمية العمل لتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة بين البلدين، حيث أن تلك الشريحة من الشركات تعد الأكثر احتياجًا للمساندة والدعم والتشجيع حاليا في ظل أزمة انتشار الوباء العالمي كوفيد _19 .