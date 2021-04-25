توزيع «ورقة مفاهيم» على الطلاب بامتحانات «أولى وتانية ثانوي»

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم عن التشديد على الإدارات التعليمية بضرورة توزيع ورقة المفاهيم الخاصة بامتحان كل مادة دراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المقرر بداية من غدٍ الإثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى إعداد هذه الورقة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم لتكون بديلاً عن «الأوبن بوك» في امتحانات الشهور التي تعقدها الوزارة بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكانت الوزاةر كلفت المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد ورقة المفاهيم والقوانين الخاصة بمواد الصفين الأول والثاني الثانوي العام لتكن بديلة للطلاب للكتب المدرسية التي لم تطبعها وزارة التعليم ورقياً هذا العام نتيجة توقف طباعة كتب المرحلة الثانوية العامة بمختلف صفوفها نتيجة لاستخدامهم اجهزة التابلت المدرسي.

وتنطلق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، غدًا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

ويؤدي طلاب الصفوف الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، مع تفعيل غرف العزل في المدارس، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد الامتحانات مجمعة بنظام الاختيار من المتعدد، كما حدث في امتحانات شهر مارس للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على أن يكون الامتحان ساعتين لكل صف دراسي، وفقًا للجدول الموضوع.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوى سوف تعقد في موعدها "كما أعلنا منذ شهر ونصف الشهر في الأسبوع المقبل في أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا".

وأكد الوزير أنه منعًا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات لأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي وكذلك الأول والثاني الثانوى سوف تعقد كما أعلن في أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وحذر شوقي من بعض المواقع على السوشيال ميديا، لأنها السبب الرئيسى في البلبلة "ولا تعلم شيئًا كما تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل في موعدها، قائلا: "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أي شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيسبوك وصفحتي".