الفلبين تسجل 8162 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، تسجيل 8162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 997 ألفا و523 حالة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 109 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 16 ألفا و 783 حالة.



الفلبين تهدف لتحقيق مناعة القطيع في المناطق المعرضة لتفشي كورونا بحلول أكتوبر

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الفلبيني كارتيلو جالفيز، إن الحكومة ستركز خلال الفترة القادمة على برامج التلقيح في المناطق الأكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا مثل منطقة العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها، وذلك حتى يتم تحقيق مناعة القطيع بحلول أكتوبر المقبل.

وأضاف جالفيز في بيان، أوردته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة خصصت 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني لمنطقة العاصمة مانيلا، على أن يتم توزيع بقية الشحنة الأخيرة، التي تضمنت 500 ألف جرعة من "سينوفاك"، على المناطق الأخرى المعرضة لخطر تفشي كورونا.

وأضاف جالفيز أن كل الجرعات سيتم توزيعها وتحضيرها للجمهور في المراكز المخصصة لعملية التطعيم خلال 3 أيام فقط على أن يتم إعطاؤها للناس خلال أسبوع بحد أقصى.

وأشار إلى أن الحكومة الفلبينية تهدف إلى تحقيق ما يُسمى بـ"مناعة القطيع" في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة، خاصة العاصمة مانيلا، وذلك بحلول أكتوبر أو نوفمبر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.