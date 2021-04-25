اليوم السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

لتحقيق السلام..

أكدت صحيفة اليوم السعودية أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " إرهاب إيران .. والحسم الدولي" - أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة واستمرار هذه الهجمات الإرهابي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أنه لم يعد هناك الكثير من الخيارات لدول العالم أمام هذا السلوك والتهديد الإرهابي من قبل النظام الإيراني، حيث إن هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وتهدد أيضا إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، يعد تصعيدا خطيرا، و دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت الخارجية الإيرانية، أشارت، الثلاثاء الماضي، إلى أنها لا ترغب بالحديث عن لقاءات بين مسؤولين من إيران والسعودية؛ معبرة عن ترحيبها دائماً بأي حوارات إيجابية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في حوار مع موقع "جاده إيران"، "نحاول أن نقيم الحوارات في المنطقة، وما يُحكى عن لقاءات بين إيران والسعودية، أريد عدم الحديث عنها، ونحن نرحّب دائماً بأي حوارات إيجابية بين دول المنطقة وبين الفاعلين في السياسة العالمية".

وأضاف، "إيران دائماً كانت تحاول الحوار مع السعودية، وكان هناك العديد من الدول، التي حاولت، لسنوات، لعب دور الوسيط بين البلدين".

وأكد أنه كان هناك دائماً جهود من قبل إيران، في محاولة خلق التعاون والحوار مع السعودية؛ لافتا إلى "العديد من الإشارات الإيجابية من قبل السعودية أيضاً".

وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع أبريل الجاري.

وتستهدف هذه المحادثات، بحسب وسائل الإعلام، "تحسين العلاقات بين إيران والسعودية".