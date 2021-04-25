تزامنا مع احتفالات التحرير.. خبير يرصد الإنجازات الأثرية بسيناء خلال 7 سنوات

رصد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، إنجازات قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بجنوب سيناء منذ سبع سنوات في أعمال الحفائر والترميم وتسجيل الآثار والدراسات الأثرية، تزامنا مع احتفالات تحرير سيناء.

وقال الدكتور ريحان- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- إن السبع سنوات الماضية شهدت أعمال حفائر بمناطق (تل الكيلاني) لاستكمال أعمال اكتشاف الميناء المملوكي المهم الذي خدم التجارة بين الشرق والغرب حتى افتتاح قناة السويس وحفائر بقلعة الجندي برأس سدر، والتي تقع على الطريق الحربي لصلاح الدين بسيناء ومساكن عباس قرب دير سانت كاترين.

وأضاف أنه في مجال الترميم والتطوير تم ترميم الجزء الشرقي من مكتبة دير سانت كاترين المكتبة الثانية على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان وافتتاحها يوم 16 ديسمبر 2017، وترميم فسيفساء التجلى وافتتاحها يوم 16 ديسمبر 2019 وهي من أقدم وأجمل فسيفساء في الشرق.

وأوضح أنه طبقا لتوجيه الرئيس السيسي بتطوير منطقة سانت كاترين كمشروع التجلى الأعظم زار الدير والمنطقة وفد يمثل ربع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويجرى حاليًا إعداد أكبر مشروع لتطوير المنطقة وجار الآن ترميم الجزء الغربي من المكتبة وترميم بعض الكنائس ونظام إطفاء تلقائي وتحذير ضد الحريق وتطوير منطقة وادي الدير.

وفي مجال تسجيل الآثار، أشار إلى أنه تم تسجيل 43 أيقونة من أيقونات دير سانت كاترين من قبل اللجنة التي يترأسها تحت إشراف الآثري خالد عليان مدير عام مناطق آثار جنوب سيناء، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أن أيقونات الدير هي الأشهر والأقدم عالميا.

ولفت ريحان إلى الدراسات الأثرية بمنطقة جنوب سيناء، حيث تم عمل العديد من الدراسات الأثرية عن آثار منطقة طور سيناء وتقديم مشروع متكامل للترميم والتطوير لهذه المواقع لفتحها للزيارة ووضعها على الخريطة السياحية، وكذلك دراسات عن ميناء الأنباط الأثري بمدينة دهب وتقديم مشروع للترميم والتطوير وتقارير علمية عن دير الوادي بطور سيناء.

وأكد أن جزيرة فرعون بطابا ظهرت بصورة مشرفة أمام العالم أجمع في احتفالية ذكرى عودة طابا 19 مارس الماضي، حيث تم رفع العلم المصري على قلعة صلاح الدين بطابا، وإضاءة القلعة ليلًا بعد إصلاح وتجهيز شبكة الكهرباء بها، وأشاد بذلك الوزراء والشخصيات التي شاركت باحتفالية طابا، لافتا إلى استمرار رفع العلم وإضاءة الجزيرة كواجهة سياحية تطل على حدود أربع دول.