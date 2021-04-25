الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حلمي كشك صغير».. رسالة شاب من ذوي الهمم لمحافظ الوادي الجديد 

صورة الشاب إسلام
صورة الشاب إسلام

ناشد الشاب إسلام إبراهيم مصطفي من أبناء مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوفير " كشك" صغير لإستخدامة في إصلاح الموتوسيكلات وتوفير فرصة عمل حقيقية لذوي الإحتياجات الخاصة.

 

 حيث يعمل إسلام الشهير بـ " اللمبي" في إصلاح كافة المتوسيكلات والآلات الصغيرة في محل بالإيجار ويتعثر بعض الأحيان في الدفع كونه يعمل بمفرده وحركة القدم واليدين ضعيفه على هذه المهنه الشاقة التي يعتمد بها على نفسه وعلى مصروفات حياته.

 

 وأكد "اللمبي" أن حلمة بسيط " كشك" صغير كأي شاب يحتاج أن يعمل في مهنه شريفه تقويه على ظروف الحياة القاسية التي نشأ فيها، مؤكدا رضاءه التام بما قسمه الله له في هذه الدنيا، حيث تكالبت عليه الديون من إيجار وضرائب وتأمينات لا يقدر على دفعها والأكثر مرارا أنه مهدد بالغلق

 

 وقد التقت "الدستور" بالشاب إسلام منذ عدة أشهر بالمحل الخاص به بمدينة موط في مركز الداخلة لتوصيل صوته للمسؤولين بواسطة البث مباشر، حينها قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد زيارة الشاب إسلام بالمحل الخاص به برفقة الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة لتقديم الدعم له إلا أنه لم يوفق في الانتهاء من طلبه الأساسي بتوفير مكان بالمجان لإستكمال حياته المعيشية وإستقرار أموره ومن ثم التفكير في الزواج.

 

 ويحظى إسلام بنصيب من الشهرة في المحافظة كونه من أشهر الميكانيكية الموجودين حاليا حيث قضي على إعاقته منذ الصغر باعتماده على نفسه في مصاريف الحياة التي علمته أن بالجهد والعمل ترتقي وتنمو الأمم. 

 

ويدرس صاحب ال 20 عاما في مدرسة الفكرية بمدينة موط ويعمل أخر النهار في المحل الخاص به حيث أكد إسلام أنه عمل صبي عند أحد الميكانيكية في أول مشوار حياته حتى أتقن صيانة الموتوسيكل بالكامل من عمره وصيانة وتغير قطع غيار وغيرها من فن الميكانيكا. 

 

ساعده والده بتأجير محل بشارع عمومي، حيث يشتهر إسلام بأخلاق عالية وأدب جم أجبر الجميع على احترامه وتقديره، ويمتاز إسلام عن غيره في الحساب أو " المصنعية" فهو على دراية كاملة بمصاريف الحياة، فيصعب عليه أن يأخذ من زبائنه مال زائد عن حاجته كما يفعل البعض، وفي بعض الأحيان يعزف عن أخذ أموال مقابل صيانة المركبة.

 

 يقول مصطفى سلمة، أحد المترددين عليه لصيانة مركبته، إن إسلام "اللمبي" من أشطر وأحسن الميكانيكية الموجودة على الساحة، فقد من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الذكاء وحب الناس ليعوضه في إعاقته، فهو من ذوي القدرات وذوي الهمم لكنه استطاع أن يقضي عليها باعتماده على نفسه وعدم الجلوس على المقاهي مثل غيره من الشباب. 

 

ووجه إسلام رسالة للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي وصفه بالأب أن يساعدة بتحقيق حلمه بفتح كشك أو ورشة خاصة به ليستطيع أن يقوم بأعمال الصيانة والميكانيكا بها دون إيجار أو رسوم لتساعدة على الزواج، حيث إنه يدفع مبلغ 400 جنيه شهريا إيجار مع دفع رسوم تأمينات وضرائب شهرية، فهو لا يستطيع الوقوف كثيرا لإعاقته التي يحاول أن يقضي عليها بصموده وعزيمته التي يتعلم منها الكثير ليكون مثال لذوي الهمم الذين يصارعون الزمن من أجل إثبات الذات والبقاء.

الوادي الجديد محافظ ذوي الاحتياجات كشك مدرسة الفكرية الزملوط

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