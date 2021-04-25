محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل مخالفة ويتحفظ على لوحات 7 سيارات ملاكي

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، سحب رخصة سائق سيارة نقل ، أثناء قيادته السيارة النقل بميدان عابدين، بالمخالفة لقرار عدم سير سيارات النقل بشوارع العاصمة نهاراً.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشى ، نائب المحافظ ، لمتابعة الأعمال الجارية بميدان عابدين، إضافة لتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة الاجرة وعدم الزيادة ،إضافة إلى التزام السائقين ومستقلي السيارات بارتداء الكمامات .

كما قرر محافظ كفر الشيخ ، التحفظ على اللوحات المعدنية لـ 7 سيارات ملاكي، تابعة لأحد معارض السيارات ، تقف بطول الشارع متسببة في عدم السيولة المرورية بشارع المصنع، متعديا صاحبها على الطريق.



فيما تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، الموقف الجديد والموقف القديم ، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم زيادة الاجرة سواء بالنسبة للسرفيس أو النقل الجماعي وسيارات الاجرة بين المراكز والمحافظات، مشدداً على التزام السائقين والمسافرين بارتداء الكمامات،حفاظا على صحة الركاب ، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء بحضور أحمد السماحي المتحدث الرسمي للمحافظة، واللواء حاتم فايد ، مدير عام الإدارة العامة لمشروع سيارات الأجرة بكفر الشيخ ،والعميد سامح العزب ، وكيل إدارة المرور.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على وضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاجها، ليكون معلوماً لدى المواطن، وتنظيم وقوف السيارات داخل المواقف بما يضمن سهولة حركة المواطنين ودخول وخروج السيارات، كما قرر سحب رخصة سيارة نصف نقل وجدها تمر داخل الموقف الجديد بين سيارات الأجرة، كما وجه المحافظ بتخصيص سيارة إسعاف للتواجد بالموقف، وسيارة خاصة بإدارة المواقف لمتابعة أي حالات طوارئ.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أعلن أنه بعد رفع اسعار البنزين"80.92.95"وفي ضوء ما جاء من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية فلن يتم رفع أي من تسعيرة الأجرة للسرفيس والنقل الجماعي والأجرة على جميع الخطوط، موجهاً إدارة المرور بتنظيم حملات على جميع الطرق وفي المواقف لمراقبة تعريفة الاجرة والتأكيد مشددا على جميع السائقين بوضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على زجاج السيارة.

