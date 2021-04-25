موسم تألق الكبار.. دراما رمضان تعيد نجوم اختفوا للصدارة

شهد الموسم الدرامي الحالي رمضان 2021، عودة عدد كبير من النجوم الذين أحبهم الجمهور خلال الفترة الماضية ولكن قل ظهورهم أو اختفوا خلال السنوات الماضية، وخلال الموسم الدرامي الحالي رمضان 2021، حرصت أطقم العمل الحالية على المزج بين كل الأجيال الفنية برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية لزيادة ثقل الأعمال المقدمة وتواجد كل الأجيال.

هشام سليم أمام أحمد عز

كان الفنان هشام سليم من أهم الفنانين العائدين خلال الموسم الدرامي الحالي رمضان 2021، وهو يعد من قليلي الظهور في الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، ويقدم دور ضابط مخابرات في مسلسل هجمة مرتدة مع النجم أحمد عز حيث يقدم هذا العام أداء مختلفا للغاية وبه الكثير من الاختلاف عن أعماله الماضية ووضح في تعامله مع النجم أحمد عز أن به الكثير من التفاهم بينهما.

مفيد عاشور بطل حلقات موسى الأولى

يعود الفنان مفيد عاشور أحد أهم ممثلي المسرح المصري والدراما التليفزيونية خلال السنوات الماضية من جديد بشكل مختلف من خلال دور مميز له خلال الحلقات الأولى من مسلسل موسى مع محمد رمضان مقدما دور عمدة النجع الذي عاش فيه محمد رمضان ووالد الفتاة التي أحبها وكان من أهم محركي الأحداث خلال الحلقات الأولى وله دور كبير في تطورها و أحدث إعادة لرونق تمثيله من جديد خاصة في المشاهد التي ارتبطت بموسى بطل العمل ووجود دويتو مميز بينه وبين الفنان رياض الخولي.

مجدي فكري في وجه ياسر جلال

عبر النجم الكبير ياسر جلال عن سعادته لعودة بعض الفنانين أصحاب الأدوار الهامة خلال الفترة الماضية للعودة والعمل معه وتقديم بعض الأدوار الهامة ومنهم الفنان مجدي فكري الذي وصفه بـ"الأستاذ" حيث يقدم دورا مميزا ومحركا للأحداث في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال من خلال لعبه دور زوج الأخت الشرير الذي يعمل عمل النافخ في النار دائما دون مراعاة للظروف ولا للقرابة.

وفي المسلسل نفسه عاد الفنان جمال يوسف بعد تعافيه من مرض السرطان وبعده عن الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية مقدما دور مدرس حاقد ويغار من بطل العمل الفنان ياسر جلال.

فتوح أحمد يعود بقوة بعملين

وعاد من جديد للموسم الدرامي الحالي رمضان 2021، وبعد أن كان مهتما بالمسرح خلال السنوات الماضية عاد الفنان فتوح أحمد بقوة خلال رمضان الجاري من خلال عملين هامين الأول هو دور الأب في مسلسل "اللي ما لوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ونظرا لبشاعة دوره استطاع الجمهور أن يكرهه نظرا للتعامل الصعب مع ابنته لطمعه وجشاعته وعدم عدله وأعاد ذلك الفنان الكبير إلى النجومية من جديد، كما يقدم دور مأمون الذي يقابل الفنان نجيب زاهي زركش في رحلته للبحث عن ابنه من بين الأبناء الذي يبحث بينهما وسط أداء مميز ومباراة تمثيلية مميزة خلال الحلقات الماضية.