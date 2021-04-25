حبس تشكيل عصابي سرق 6 محال بأسلوب كسر القفل بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل"، وسرقة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر باستخدام أسلوب "كسر القفل" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم وحوزتهم "مركبة تروسيكل ملك أحدهم"، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد 5 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات المستولى عليها، ومن بينها مجموعة من الأدوات المنزلية "سكاكين كبيرة الحجم" تم سرقتها من داخل مخزن خاص بأحد المحال التجارية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت نيابة الدخيلة بالاسكندرية، قررت تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بارتكاب 6 وقائع سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المسروقات.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بتكوين تشكيلًا عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل متخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإثم.



وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمه وعمل كمين والقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة وأرشدا عن المسروقات لدى عميلان، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قرر حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات سرية بعد اتهامهما بتكوين تشكيلًا عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل متخذان من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإثم.