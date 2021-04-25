حملات لغلق المقاهي وضبط مخالفات ارتداء الكمامات في دمياط

قال اللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، إنه تم شن عدة حملات ميدانية للمرور على المقاهي والكافيهات والأسواق في دمياط خلال شهر رمضان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوصيف في تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ حملة بحضور حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، استهدفت المرور على عدد من المقاهى والمطاعم والكافيتريات والمنشآت التجارية بمدينة دمياط، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٤٠ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيها، هذا بالإضافة إلى غلق وتشميع مقهى مخالف يقدم شيشة للمواطنين بالمخالفة للقرارات الصادرة فى هذا الخصوص، ومصادرة ٢٤ شيشة و٢٠ كرسي.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى يتم تنفيذها بكافة المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك الالتزام بالمواعيد الصيفية التى تم بدأ العمل بها منذ ١٧ ابريل.

وأكد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بدمياط، أنه سيتم شن عدد كبير من الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية وتوقيع غرامات وعقوبات على المخالفين القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

وتتابع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تطبيق كافة القرارات الصادرة فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالمواعيد الصيفية التى تم بدأ العمل بها منذ ١٧ أبريل، وأعمال الحملات التى يتم تنفيذها بكافة المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأعمال الحملات التى يتم تنفيذها بكافة المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.