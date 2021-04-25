نائب محافظ القاهرة يتابع الأسواق ومحال الهايبر بشبرا

قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطق. الشمالية ومحمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا بالمرور على المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت والمحلات التجارية لمتابعة أسعار السلع الغذائية ومحاربة السوق السوداء ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا.

وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ومحمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا بالمرور على مكتب بريد الأفضل لمتابعة سير العمل به ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا.

كما قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية ومحمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير حى شبرا ومتابعة تجميل حديقة الأفضل ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين .



كما شدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر .

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من ١٧ إبريل ٢٠٢١ الجارى ، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط .



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين .