أغاني كتبت بمناسبة تحرير سيناء.. مصر اليوم في عيد

تحتفل مصر اليوم، 25 أبريل بذكر تحرير سيناء، التي شهدت عودة الأراضي المصرية بسيناء إلى أحضان الشعب المصري، وخلال الفترة الماضية قدمت أغاني عن تحرير سيناء ومنها من عرض للمرة الأولى أثناء الاحتفالات المتتالية أيام 25 أبريل بمناسبة الاحتفاليات المختلفة بتحرير سيمار، ونرصد خلال هذا التقرير مجموعة من هذه الأغنيات.

مصر اليوم في عيد

تعتبر أغنية الفنانة الراحلة شادية من أهم الأغنيات التي احتفلت بتحرير سيناء، وقدمت 25 أبريل على مسرح الزمالك للقوات المسلحة عام 1982، قدمتها النجمة شادية احتفالا بهذه المناسبة الغالية وقالت في كلماتها، “مصر اليوم فى عيد.. ياللي من البحيرة وياللي من أخر الصعيد.. ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد.. هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد.. سينا رجعت كامله لينا ومصر اليوم مصر اليوم فى عيد.. ألف ميت مبروك علينا بالسلام حقنا عاد بين إيدينا بالتمام.. وإحنا حنصونوا في عينينا ع الدوام.. أصل ما في على الإرادة أي شيء بعيد سينا رجعت كامله لينا ومصر اليوم في عيد”.

عاشت بلادنا

تعتبر أغنية عاشت بلادنا للفنان محمد ثروت من أهم الأغنيات التي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها محمد عبد الوهاب للاحتفال بهذه الذكرى والاحتفال ببطولات الجيش المصري في سيناء وقال ثروت في كلماتها “عاشت بلادنا.. عاشت حرة لولادنا.. وولاد ولاد ولادنا لحد اخر الزمان.. دامت بلادنا.. وارثة امجاد جدودنا.. ومحققه بجهودنا مجد اعظم م اللي كان.. عاشت ونخليها.. فوق ما بنحلم بيها.. زي ماهي ادتنا حياتنا احنا كمان نديها.. ونعوضها ما فاتها وفاتنا ونحقق امانيها.. عاشت بلادنا.. عاشت حرة لولادنا.. وولاد ولاد ولادنا لحد اخر الزمان”.

مصر بتكبر رغم الصعاب

قدمتها الفنانة أنغام في إحدى احتفاليات القوات المسلحة احتفالا بذكرى التحرير وقدمتها في حضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع في إحدى الاحتفاليات وأعادت القوات المسلحة نشرها عبر قناة وزارة الدفاع على يوتيوب قبل 4 سنوات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

أغنية "سيناء" للمجموعة

أغنية مصرية ظهرت في عام 2007 من إنتاج التليفزيون المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء من إخراج هادي الباجوري من غناء حميد الشاعري وإيهاب توفيق وفريق واما وحققت صدى واسع.