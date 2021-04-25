محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 39 لتحرير سيناء

بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ39 لتحرير سيناء.



وقال " الفقي " في برقيته: "بأسمي وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء الغالية وعودة آخر شبر من أراضيها لحضن الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يعيد مثل هذه المناسبات على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ دائما وأبدا أمن مصر واستقرارها".

محافظ سوهاج يهنئ رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

كما بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقيات التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث إليكم بأسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعب مصر العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء".

فيما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعدد من أعضاء مجلس النواب، ومسئولي القطاع الصحي بالمحافظة، في اجتماع لمناقشة مستجدات الوضع الصحي للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ .



حضر الاجتماع كلا من "الدكتور أسامة رشاد المستشار الطبي للمحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب حاتم مبارك، والنائبة رقية الهلالي، والنائب أحمد عواجة، والنائب خليفة رضوان أعضاء مجلس النواب، والدكتور إيهاب يوسف منسق عام غرفة الأزمات بالمديرية.



وأوضح المحافظ أن الاجتماع ناقش نسب الإشغال بالمستشفيات، واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أنه جاري زيادة السعة السريرية للعناية المركزة بمستشفى سوهاج العام بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي، وجهاز قياس غازات الدم، كما تم زيادة عدد مخارج الأكسجين من 41 مخرج إلى 85 مخرج اكسجين بالمستشفى، وأنه يتم حاليا العمل على خطة لزيادة مخارج الأكسجين بجميع المستشفيات المتعاملة مع حالات الإصابة بكورونا .



وأكد " الفقي" خلال الاجتماع على التطبيق الصارم للقانون بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددا على تشميع وغلق الكافيهات والمقاهي المخالفة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقف السيارات والتباعد الاجتماعي في أماكن تجمعات المواطنين .



وأعرب محافظ سوهاج عن تفاؤله من التعاون المثمر بين أعضاء مجلس النواب، ومديرية الصحة لدعم القطاع الصحي، وتضافر جميع أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على المعوقات وتذليل كافة العقبات في مواجهة الجائحة .



ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل والفرز والإحالة بالمحافظة وصل إلى 18 مستشفى، خاصة بعد ضم المركز المتخصص للقلب والجهاز الهضمي، ومستشفى سوهاج الجامعي، مشيرة إلى زيادة أعداد أسرة الرعايات على مستوى المحافظة.