الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد القرية الأولمبية لتعظيم منافعها وتطوير بنيتها التحتية

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال

زار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، القرية الأولمبية، وذلك فى جولة تفقدية لأعمال تطوير القرية.

رافقه في الجولة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة القرية، والدكتور محمود عبد الحليم المشرف على القرية، والدكتور ناصر عثمان الأستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق.


وأشار الدكتور طارق الجمال أن جولته استهدفت الوقوف على ما تم إنهائه من أعمال تنفيذ الخطة الشاملة الهادفة إلى تعظيم منافع القرية وتطوير بنيتها التحتية وهو ما تضمنه تنفيذ عدد من الخطوات فى هذا الشأن بدأت بتطوير النادي الاجتماعى وإنشاء نادى الأنشطة الطلابية ورفع كفاءة مجمع صالات الاسكواش.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ما تشهده القرية من أعمال إحلال وتجديد تاتى انطلاقاً من أهمية القرية وإمكانياتها المتميزة على مستوى الجامعات المصرية  وما تقوم به من دور فاعل وحيوى فى تشجيع الأفراد من داخل الجامعة وخارجها على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية من شتى الأعمار فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية.


وكشف الدكتور شحاتة غريب أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقده لحمامات السباحة والنادى الإجتماعى  والعمل الجارى من أجل تجهيز مركز المناقشات والتدريب والذى تم تصميمه على نحو متطور ويضم أكثر من قاعة مؤهلة لانعقاد الدورات التدريبية وجلسات المناقشات فى مختلف المجالات وهو ما يعد إضافة لبعداً فكرياً وثقافياً جديداً  للقرية وعدم قصر نشاطها على الألعاب الرياضية.

ونوه الدكتور شحاتة غريب إلى أن القرية تشهد منذ أول رمضان انطلاق برنامج ليالى رمضان فى القرية الأولمبية والذى يتضمن تقديم وجبات إفطار وسحور ومشروبات خلال فترة الإفطار وحتى السحور فى مسطحات النادي الاجتماعي وسط أجواء رمضانية مميزة وفقرات فنية وتواشيح وابتهالات وفنون شعبية، إلى جانب ندوة دينية أسبوعية بحضور أحد الأئمة والشيوخ المتميزين بمحافظة أسيوط.

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
القرية الأولمبية
القرية الأولمبية
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
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