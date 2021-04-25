ضبط اثنين شرعا في قتل سائق لسرقة «توكتوك» في البلينا

بعد تشكيل فريق بحث للقبض عليهما

شرعت عناصر إجرامية في قتل سائق وسرقة مركبة "توكتوك" خاصة بها، وتمكن رجال البحث من ضبط مرتكبي الواقعة في مركز البلينا في محافظة سوهاج.



وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أبوتشت من سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، أنه أثناء توقفه بمركبة "التوكتوك" الخاص به بجوار موقف البلينا في سوهاج، طلب منه أحد الأشخاص توصيله إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وحال سيره بإحدى المناطق فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح ناري، ولدى مقاومته أطلق تجاهه عيارا ناريا فأحدث إصابته "برش خرطوش"، واستولى على مركبة الـ "توك توك".

- تشكيل فريق بحث لضبط الجناة



و تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول (فرد خرطوش وعدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، كما أضاف المتهم الأول باستقلال مركبة "التوكتوك" برفقة المجنى عليه وإطلاقه العيار الناري من السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته، واقتصر دور المتهم الثاني على تأمين الطريق ، كما أرشدا عن مركبة "التوكتوك" المستولى عليها لدى عميلهما أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز ، وأمكن ضبط الأخير والمركبة .

- أمن القاهرة يضبط المتهمين بسرقة خزينة أموال من شركة بالنزهة



تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة محل تجاري.

كان قد ورد بلاغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة، لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.ي

- اعترافات المتهمين



وبمواجهتهما اعترفا بارتقاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به، وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وكمية من الملابس، و تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.