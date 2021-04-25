بمعقمات وكمامات.. مدارس دمياط تستعد لامتحانات أبريل

لجان مرور ومعقمات وكمامات في المدارس قبيل امتحانات أبريل في دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء امتحانات النقل المجمعة بداية من يوم الاثنين ٢٦ أبريل للمرحلة الثانوية والأربعاء ٢٨ أبريل لمرحلة التعليم الأساسي.

وطمأنت "المحافظ" أولياء الأمور علي توفير بيئة صحية تحقق الاطمئنان للطالب والمعلم.

ووجهت بتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب.

وأوضح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز.

مضيفا أن امتحانات الترم الثانى لشهرى أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، يؤديها الطلاب فى المدارس ورقيا، ويحظر اصطحاب تليفونات محمولة أو أجهزة التابلت.

وأكد "عثمان" أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد "عثمان" أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالعمل على تطهير وتعقيم المدارس والتأكد من تشغيل كافة المرافق والإنارة وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن المديرية قامت بوضع خطة لتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والمراكز.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتشكيل لجان للمرور على لجان المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات من كمامات ومعقمات وتباعد بين الطلاب في كافة اللجان.