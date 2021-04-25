براءة شاب من ممارسة الدعارة مع روسية بالرحاب في نهار مضان

لانتفاء الاسناد المادي لاستخدام موقع إباحي

قضت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، ببراءة شاب متهم بممارسة الدعارة في نهار رمضان العام الماضي، مع فتاة روسية بمدينة الرحاب.

وشهدت الجلسة حضور كلا من المستشار إسماعيل بركه، و محمد إسماعيل، دفاع المتهم، وطالب الدفاع ببراءة المتهم لانتفاء الاسناد المادي لجريمة استخدام موقع إباحي لممارسة الدعارة، وخلو هاتف المتهم من أي دليل مادي علي تواجده بالموقع الإباحي.

- تفاصيل التحريات

وتبين من التحريات، أنه عقب ورود بلاغ من أمن مدينة الرحاب بقيام شخصين بالتشاجر معهم وبالانتقال للفحص ومقابلة المبلّغ، تبين أنه يدعي "و. م. ع.ع" وتبين وجود شخصين قاموا بالتشاجر معه، وهما "كـ. ا " والثاني " س. ط"، وأفاد المبلغ أنه أثناء تواجده أسفل العقار الذي يتولى حراسته فوجئ بالمشكو في حقهما يحاولان الصعود لشقة سيدة تعيش بمفردها روسية الجنسية سيئة السمعة، ويتردد عليها الكثير من الشباب لممارسة الرذيلة، وأنه حال قيامه بمنعهما قاما بالتعدي عليه وعلي زميله بالضرب ومحاولة الصعود بالقوة، وأفاد بتواجد شخص آخر داخل شقة تلك السيدة.

وأفادت التحريات أنه مع الصعود للشقة الروسية وبالطرق علي الباب فتح لهم شخص تبين انه يدعى "ا. س"، وبسؤاله عن سبب تواجده بتلك الشقة لم يبد سببا معقولا وشاهد بنظره على كرسي متواجد، زجاجات "بيرة" و ماء کحولي، وبالدخول للشقة للفحص تلاحظ له وجود سيدة روسية بملابسها المنزلية، وتبين أنها تحمل جواز سفر وأثناء الفحص تم ضبط (كيس بلاستيك بداخله مجموعة من (الواقي الذكري) للرجال ومبلغ مالي وهاتف محمول خاص).

- 2500 جنيه لممارسة الدعارة لنصف ساعة

وأضافت التحريات تعذر التحدث معها باللغة الروسية وبإعادة مناقشة المتهم المضبوط أفاد بانه تعرف علي المتهمة المضبوطة من خلال موقع "اباحي" وقام بالاتفاق معها لممارسة الرذيلة مقابل 2500 جنيه للنصف ساعة فقط ،وأنه قام بمراسلتها علي ذلك الموقع من خلال هاتفه المحمول والذي تم ضبطه وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة المضبوطة، والاتفاق معها علي ممارسة الرذيلة مقابل 5000 جنيه في الساعة وأنه اتفق معها لمدة نصف ساعة مقابل 2500 جنيه.

المتهم الثاني "كـ . ا " أقر بالتعرف على المتهمة المضبوطة من خلال موقع اباحي علي شبكة الانترنت بالاشتراك مع الثالث "س. ط" والاتفاق لممارسة الرذيلة مع المتهمة المضبوطة مقابل 800 جنيه للساعة الواحدة، وانه حال قيامهما بالصعود للشقة قام المبلغ بمنعهما فقاما بالتعدي عليه بالضرب، وانه تواصل مع المتهمة المضبوطة من خلال هاتفه المحمول وبفحصه تبين قيامه بمراسلة المتهمة من خلال هاتفه وإرسال واستقبال صور من موقع وصفحة المتهمة المضبوطة، وتبين تعذر مناقشة المتهمة لكونها تتحدث الروسية.