الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها لحريق طال مصابي كورونا جنوب بغداد

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأحد، عن الصدمة والألم لفداحة الحادث المأساوي الذي طال مرضى فيروس كورونا الراقدين في مستشفى «ابن الخطيب» ببغداد الليلة الماضية.

ودعت الممثلة الخاصة، في بيان صحفي، إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار حدوث مثل هذه الكارثة.

وأكدت استمرار الأمم المتحدة في تقديم دعم حيوي للقطاع الصحي في العراق وسط الجائحة وتزايد الإصابات، وهي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للجهات الصحية في مكافحة المرض.



رئيس البرلمان العربي ينعى ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الأحد، التعازي إلى العراق، في ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال العسومي، في بيان له: «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث ⁧ حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد⁩، والعزاء موصول لحكومة وشعب ⁧جمهورية العراق»⁩.

وأضاف: "نسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

الحكومة تعلن الحداد



وأعلن العراق، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع أمس السبت في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى "كوفيد- 19" في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إنه إثر الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسئولين، أمر في أعقابه "بإعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث"، معتبرا ما حصل "مسا بالأمن القومي العراقي".