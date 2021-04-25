الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«التعاون الإسلامي» يعرب عن تضامنه مع العراق بعد حادث مستشفى ابن الخطيب

أمين عام منظمة التعاون
أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وقيادة العراق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة، بغداد، والذي يعالج مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام، في بيانٍ له اليوم، وقوف منظمة التعاون الإسلامي، وتضامنها مع جمهورية العراق في هذا الظرف العصيب، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا، جنوب شرق بغداد، اندلاع حريق في أحد طوابقه أسفر عن وقوع عدد من القتلى وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82 شخصًا واصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأكدت وزارة الداخلية العراقية أن التحقيقات مستمرة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما استبعدت وجود شبهة جنائية بالحادث.

وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التحقيقات بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب مستمرة وننتظر نتائجها"، مبيناً أن "التحقيقات فنية وجنائية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه بشكل واضح بالإسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرًا إلى أن "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الإجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الإطفاء".

واستبعد معن "أن هناك شبهة جنائية للحادث"، مضيفًا: "أننا لا نريد استباق أحداث التحقيقات".

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.

كما دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب.

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي.PNG 1
منظمة التعاون الإسلامي.PNG 1
التعاون الإسلامي العراق بغداد حريق مستشفى ابن الخطيب يوسف العثيمين

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