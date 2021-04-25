الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد توقف 5 سنوات.. كيف استعدت «البحر الأحمر» لاستقبال السياحة الروسية؟

استعدادات استقبال
استعدادات استقبال السياحة الروسية في الغردقة

استعدادات مكثفة تجريها الفنادق السياحية والمطارات ومديرية الصحة بمحافظة البحرالأحمر وتحديدًا بمدينتي الغردقة ومرسي علم قبلة السياحة الروسية، لاستقبالها بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات منذ حادث سقوط طائرة شرم الشيخ في العام 2015.

 

قال الدكتور تامر مرعي وكل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الحجر الصحي بمطاري الغردقة ومرسي علم علي أتم الاستعداد لاستقبال الرحلات السياحية الروسية طوال الوقت، مشيرًا الي أنه تم توفير أفراد مدربين بالحجر الصحي ولديهم كافة الخبرات في الكشف عن فيروس كورونا والتعامل مع مصابي كورونا إن وجدت حالات بين الركاب، مؤكدًا علي توافر أجهزة PCR لاجراءالفحص للركاب الي جانب الفحص الحراري بالاشعة بالمطار.
 

مطار الغردقة: جاهزون بكل الإمكانيات لاستقبال الروس ولدينا أحدث الاجهزة

 

قال مصدر خاص بمطار الغردقة الدولي لـ"الدستور"، أن المطار مستعد بكامل طاقته لاستقبال رحلات الطيران الشارتر القادم من روسيا، مؤكدًا أن المطار به أجهزة حديثة ومجموعات عمل تعمل بأعلي كفاءة وحرفية، الي جانب مستوي التأمين المتطور علي كافة الاصعدة، مشيرًاالي أن الشركة المصرية للمطارات وفّرت كافة متطلبات المطار وأنهم علي أتم الاستعداد لاستقبال الروس في أي وقت.


غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر: الفنادق والشركات جاهزة لاستقبال السياحة الروسية
 

من جانبه قال اسامة منير عضو غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، أن الفنادق والمنتجعات السياحية جاهزة لاستقبال السياح الروس بعدتدريب العاملين بها، وتوفير كافة الاحتياجات للفنادق بالتعاون مع وزارتي الصحة والسياحية للالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا الي أنه هناك حالة ارتياح وتفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحي من مستثمرين وعاملين بعودة السياحةالروسية التي تُعد من أهم الجنسيات الوافدة البحر الأحمر.

 

المرشدين السياحيين: السياحة الروسية من أهم الجنسيات الوافدة البحر الأحمر

 

قال بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر ، أن قرار عودة السياحة الروسية ورحلات الشارتر لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ جاء في وقت مناسب، خاصة بعد الازمة التي شهدتها السياحة عالميا بسبب تفشي فيروس كورونا مما ادي لوقف الرحلات والطيران في مختلف دول العالم، مشيرًا إلي أن هناك مبشرات كبيرة بعودة الرحلات هذه المرة بعد حديث الرئيسين السيسي وبوتين، مؤكدا أنالسياحة الروسية تقوم بإنعاش السياحة في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أن السائح الروسي يُحدث رواجًا كبيرًا للمنتجعات السياحية في البحر الأحمر.

 

وأضاف ابوطالب لـ"الدستور"،  أن القطاع السياحي عاني بشكل كبير بسبب كورونا، وهناك جنسيات كثيرة تأتي الي الغردقة بخلاف الروسي ولدينا أسواق جديدة للسياحة لكنها ليست بأعداد السياحة الروسية، لافتًا إلي أن السوق السياحي الروسي جزء أساسي منالسياحة المصريه وأن السياحة الروسيه ستصل الغردقة في خلال شهر من الآن  .

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