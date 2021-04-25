إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة اغتصاب 3 أشخاص لفتاة معاقة بالمطرية

انتقل فريق من نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأحد، لمعاينة مسرح جريمة اتهام 3 أشخاص باختطاف واغتصاب فتاة معاقة، بدائرة القسم.

استمعت النيابة برئاسة المستشار عمرو عبد العال، لأقوال أسرة الفتاة والذين كشفوا أنها تبلغ من العمر 21 سنة، وتُعاني منذ ولادتها من مرض عقلي، وتعيش مع شقيقها في منزله، بعدما توفي والدها، ومنذ يومين تركت المنزل في الساعة السادسة صباحا، توجهت إلى الشارع، وعندها قام أحد الشباب باستيقافها، واستدرجها من الشارع ليتوجه بها إلى شقته التي تم اغتصابها بها، وبعد يومين من البحث تم العثور عليها وأقرت أنه تم اغتصابها من 3 أشخاص.

كانت قد تعرفت المجني عليها على المتهمين، وأقرت أنهم اختطفوها وقاموا بممارسة الجنس معها لمدة يومين كاملين داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وأضافت أن أحد المتهمين استدرجها للشقة ثم حضر باقي المتهمين وقاموا باغتصابها وهتك عرضها.

وأقر المتهمون أمام النيابة بالواقعة، وقالوا إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا في وعيهم، وأضافوا أن جسد الفتاة أغراهم فقرروا اختطافها واغتصابها داخل إحدى الشقق، وذكر المتهمون "إحنا قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصابها وهتكون مبسوطة علشان كدة قررنا نعمل كدة".

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوى الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ، وتبين صحته.

ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.