جدول امتحانات أبريل للصف الثاني الثانوي (صور)

الثاني الثانوي

تنطلق امتحان شهر أبريل للصف الثاني الثانوي العام، غدًا الأثنين، ضمن الامتحانين المقرر إجراؤها لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية أحدها فى أبريل والأخر فى مايو المقبل.

وشددت الوزارة على جميع المدارس بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة، مع تفعيل غرف العزل فى المدارس، وتعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير أجهزة حرارية بالمدارس لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على توفير بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم عقد الامتحانات ورقية وليس إلكترونية، بلجان مراقبة بالمدارس، وليست المنازل، لافتة إلى أن ورقة الامتحانات ستكون مجمعة، بدون الأوبن بوك واستبداله بورقة مفاهيم، عن أهم مفاهيم المواد الدراسية.

وحددت الوزارة جدول امتحان الصف الثاني الثانوي العام للشعبتين الأدبية والعلمية كالتالي:

جدول امتحانات الشعبة العلمية

يوم الاثنين 26 أبريل: اللغة العربية والرياضيات 1 والرياضيات 2

يوم الثلاثاء 27 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء

يوم الأربعاء 28 أبريل: اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

يوم الاثنين 26 أبريل: اللغة العربية والتاريخ والرياضيات 1

يوم الثلاثاء 27 أبريل: اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع

يوم الأربعاء 28 أبريل: اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا

في سياق آخر، شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحانات صفوف النقل كما هي في موعدها المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم دون حدوث أي تغيير.

كما حذر شوقي، الطلاب وأولياء الأمور قائلا: "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الانترنت أو الفيسبوك وصفحتي".

وأضاف الوزير: "إن كل هذه الشائعات هى صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم أننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة، دائما وبالتالي اتمنى أن لا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على الفيسبوك وتويتر والواتساب".

جدول امتحانات أبريل