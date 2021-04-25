كيفية الاستعلام وآخرموعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل 2021

15 يونيو

تواصل الشركة المصرية للاتصالات «we»، تحصيل فاتورة الاستهلاك الخاصة بالتليفون الأرضي المنزلي لشهر أبريل 2021 عن استهلاك آخر 3 أشهر "يناير فبراير مارس 2021" حتي يوم 15 مايو المقبل، قبل احتساب أي غرامة تاخير عليها.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة قبل الذهاب لسداد في إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال خدمة الاستعلام والاستفسار عن قيمة الفاتورة والمتاحة على موقع الشركة سواء الاستعلام برقم التليفون أو رقم الحساب، فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021.

وفاتورة التليفون الأرضى لشهر أبريل 2021 يتم سدادها بدءًا من منتصف شهر أبريل ولمدة شهر حتى 15 مايو، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 15 يونيو ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

خطوات الاستعلام عن فاتورة ابريل ٢٠٢١ للتليفون الأرضي

يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من الاربعاء الموافق 14 أبريل 2021، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، على أن يتم سداد قيمة الفاتورة المستحقة اعتبارًا من نفس اليوم ولمدة شهر حتي 15 مايو المقبل ، على أن تبدأ فترة السماح اعتبارًا 15 مايو 2021 ولمدة شهر حتي 15 يونيو المقبل مع تحويل الخط استقبال فقط وبانتهاء الفترة المقررة للسداد يتم تحميل العميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط، ويتم الاستعلام من خلال رقم التليفون أو رقم الحساب.

فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2021

من أجل معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لا بد من اتباع الخطوات الرئيسية التالية والتي تتمثل في:

الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

https:billing.te.egar-EG

في حالة الاستعلام برقم التليفون يجب الضغط على الاستعلام برقم التليفون، ثم إدخال كود المحافظة، ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه.

في حالة الاستعلام برقم الحساب يتم الضغط على رقم الحساب، ثم كتابة رقم الحساب.

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

منافذ الدفع والتحصيل لفاتورة الارضي الكترونيا

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

10 ملايين مشترك بالهاتف الثابت

وسجل عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 10 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 8.99 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي بنحو 13.77% ، في حين إن إجمالي سعة السنترالات في مصر سجل نحو 25.26 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 24.63 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو سنوي 3.57% وبتراجع شهري 0.08%.

وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 7.785% في ديسمبر الماضي مقابل 7.72% عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.62% وسنوي 0.07%، وبلغ عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين، مما يؤكد على إقبال المصريين على خدمات التليفون الأرضي خلال عام فيروس كورونا.

25 ألف نبضة في الثانية نصيب المواطن من الإنترنت

وارتفعت السعة الحالية للإنترنت اإلى2.565 مليار نبضة في الثانية بنهاية الفترة (أكتوبر-ديسمبر 2020)، مقارنة بنحو 2.397 مليار نبضة في الثانية عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 7.04%، في حين بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية للإنترنت 25.199 ألف نبضة في الثانية لكل شخص، مقارنة بنحو 23.980 الف نبضة في الثانية شخص عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 5.08%.

وسجل عدد مشتركي التليفون الثابت في الحضر 7.83 مليون خط بنهاية الفترة، مقارنة بنحو 6.81 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.02 مليون خط، مقارنة بنحو 1.95 مليون خط عن نفس الفترة عام 2019 كما سجل إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة"ADSL" ارتفع إلى 8.81 مليون مشترك مقارنة بنحو 7.30 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بزيادة سنوية 1.52 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 20.8%.