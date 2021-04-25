بدء الجلسة العامة للبرلمان.. والنواب يقفون دقيقة حداد على ضحايا قطار بنها

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويستمع النواب خلال الجلسة العامة أيضا للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، وكذلك بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 / 2022.

وتناقش الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و24/12/2020.

ووقف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء حادث قطار بنها - المنصورة.

وقال “جبالي” في بداية أعمال الجلسة العامة اليوم: بقلوب يملؤها الحزن والأسى ننعى ضحايا حادث قطار بنها - المنصورة الذي أدمى قلوبنا جميعا.

وأشار إلى أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعين المولى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث وأن يعجل بشفاء المصابين. وأوضح جبالي، أنه وفقا لجدول هذا الأسبوع وزير النقل سيلقي بيانا عن تطوير قطاع النقل وتحديدا للسكة الحديد.