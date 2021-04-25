صحيفة سويسرية: نحو ثلث سكان البلاد أصيبوا بفيروس كورونا

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن الحكومة السويسرية قدرت أن ثلث تعداد السكان أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأفادت صحيفة «زد إم زونتاج» بأنه حتى نهاية عام 2020، خلص العلماء الحكوميون إلى وجود أجسام مضادة في نحو 20% ممن خضعوا للاختبار، ويعتقدون الآن أن 10% آخرين أصيبوا بالفيروس.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن المتحدثة باسم مكتب الصحة العامة الاتحادي، سيموني بوشمان، قالت: "الحسابات تشير إلى أن نحو ثلث تعداد السكان أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة".

ومن بين 2.8 مليون شخص أصيبوا بالفعل بالفيروس، الكثيرون لا يدركون إصابتهم بسبب عدم ظهور أعراض عليهم.



سويسرا: إعطاء 2.28 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كما أظهرت بيانات لوكالة «بلومبرج» للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أمس السبت، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 2.28 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وحسب البيانات المعلنة، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646 ألفا و509 حالات، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و566 حالة.

ومضى قرابة عام وثمانية أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.



سويسرا تكتشف أول إصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا

ورصدت سويسرا أول إصابة من سلالة مختلفة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي تلك التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند.

وذكر مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري أنه "جرى اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الهندية من كوفيد- 19 في سويسرا"، مشيرا إلى أن الحالة كانت لراكب ترانزيت يعبر من أحد مطارات سويسرا.