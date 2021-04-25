«الريف المصري»: طرح مناقصات لتقديم خدمات الكهرباء لأراضى الـ ١.٥ مليون فدان

أكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه سوف يتم الإعلان خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن طرح وإجراء مناقصات مع اثنتين من كبرى الشركات العاملة بمصر فى مجال توليد وتقديم خدمات الكهرباء، لصالح أراضى الـ ١.٥ مليون فدان فى المغرة، وكذلك فى مختلف مناطق المشروع.

وكان قد وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والدكتور يحيى بهى الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية، بروتوكول تعاون بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد والجامعة البريطانية فى مصر، بشأن التعاون المشترك فى مجال الطاقة المتجددة لخدمة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، من خلال تركيب توربينات رياح لتوفير الكهرباء من خارج الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الدعم الفنى فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه.

وتمنح الجامعة البريطانية "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" الحق - بموجب هذا الاتفاق - فى الإستفادة من أحد التوربينات التى تعمل بطاقة الرياح، والتى تم إنتاجها عن طريق الجامعة البريطانية لتوفير الطاقة المتجددة، بدون مقابل مادى ولمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ توريد وتشغيل التوربينة.. حيث يأتى ذلك دعماً من الجامعة البريطانية للمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، لأغراض البحث العلمى، ولدعم جهود استخراج المياه الجوفية من أجل توفير مياه الرى والشرب في هذه المناطق الزراعية والعمرانية الجديدة.