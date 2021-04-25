الأحد 25 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواصلة أعمال القوافل الطبية «حياة كريمة» طوال شهر رمضان بالوادي الجديد

القوافل الطبية
القوافل الطبية

 أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم الأحد، باستمرار أعمال القوافل الطبية "حياة كريمة" طوال شهر رمضان بقرلا المحافظة، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة الفرافرة يشهد حاليًا توقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف الأدوية بالمجان بوحدات الصحة لقرى "عثمان بن عفان والكفاح والنهضة" مؤكداً بأن القوافل الطبية تضم أطباء استشارين في تخصصات الرمد والمسالك والباطنة والأسنان والأطفال والنساء والجلدية.

 وأوضح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن تمت الكشف الطبي على أكثر من 5 ألاف حالة مرضية بقري المحافظة من يناير الماضي وحتي الأن، حيث نجحت القافله الطبية ل "حياة كريمة" في توفير العلاج للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومه من الخدمات الطبية والعلاجية خاصة في قري "درب الأربعين والمكس القبلي بمدينة باريس وأبو منقار واللواء صبيح والخير والنماء بمدينة الفرافرة".

وقد قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد بالمرور على مستشفى الداخلة العام، يرافقه الدكتور محمد رشاد مدير مستشفي الداخلة العام، والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة ومدير إدارة الطب العلاجى والدكتور مدير ادارة الطوارئ والسيدة الدكتورة مدير ادارة التمريض للاطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى ومدى التزام العاملين بالتواجد فى النوبتجيات الخاصة بهم ومدى توافر الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية بناء على توجيهات الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ووجه محروس مديرى مستشفيات الخارجة التخصصى وصدر الخارجة وحميات الخارجة والفرافرة المركزى بالمرور على المستشفيات كل فيما يخصه للتاكد من مدى جاهزيتها والتزام العاملين باماكنهم بعد زيادة حالات الإصابة اليومية 

الجدير بالذكر أن المحافظة قد سجلت خلال الأسبوع الماضي 72 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد حسب البيان الصادر من لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد 

وقد أكد البيان على ضرورة سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات وذلك بمراكز تلقي اللقاح الثلاث بالمحافظة والتي تعمل حتى ١٠ مساء طوال شهر رمضان ، والتسجيل من خلال الموقع الخاص بوزارة الصحة أو على الخط الساخن 153‪35 أو التسجيل في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة. 

وتهيب المحافظة بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة والحد من التجمعات في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور للتعامل مع الحالة والمخالطين والإلتزام بإجراءات العزل المنزلي. 

كما ناشدت اللجنة المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

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الوادي الجديد شهر رمضان القوافل الطبية الأدويه بالمجان

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