ضبط عصابة فرض الإتاوات على المزارع ورجال الاعمال بالإكراه في الجيزة

لتكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة

نجح رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة، تخصص فى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة، باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية .



- تفاصيل الواقعة



و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزه قيام 5 عناصر إجرامية لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضيتي استعمال قوة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إجبار أصحاب المزارع والمشروعات الإنشائية الجديدة على تكليفهم بأعمال الخفرة والحراسة باستعراض القوة واستخدام الأسلحة النارية، وإتخاذهم من منطقة "عش البلبل" الصحراوية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

- حملة أمنية لضبط المتهمين



تم استهداف المنطقة بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم ( 3 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - لاب توب - 7 كروت بنكيـة ATM - خاصين بأحد المتهمين - 4 هواتـف محمولة – مبالغ مالية - 3 سيارات)، و بمواجهتهم اعترفوا وأضافوا بأن الأسلحة المضبوطة والسيارات والمبالغ المالية، وكروت الإئتمان وما تحويه من أرصدة حصيلة نشاطهم الإجرامي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- اختصاصات الأمن العام



يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .