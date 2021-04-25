حجز مدير مخزن ضبط بطن ياميش فاسد في القاهرة

لحين ورود تحريات المباحث الجنائية

أمرت النيابة العامة بحجز مدير مخزن لحيازته طن ياميش رمضان غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحافظة القاهرة، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسؤول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته (طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندي) معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- حملات تموينية بالمحافظات

وفي سياق منفصل كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية،بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، قد واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة.

وتم ضبط (4٫8 طن "أسماك فليه الباسا") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

كما ضبط (2٫5 طن "أسماك ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

و ضبط (2 طن "أسماك مُجمدة ماكريل") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العام ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .