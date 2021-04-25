انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بمركز طهطا بمحافظة سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري لسوهاج، من انتشال جثة طالب، غرق بنهر النيل دائرة مركز طهطا، وتم نقل الجثة للمستشفى.



تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء جلال أبوسحلي، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا بغرق (ف . ه ) بنهر النيل، فانتقل مأمور وضباط المركز، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ.

وبسؤال والده (ه . ف) عامل، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل، ولعدم إجادته السباحة غرق به، وتم انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

فيما أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استقبال شون وصوامع المحافظة لـ3051 طن قمح تم توريدها من المزارعين منذ بدء موسم توريد الأقماح هذا العام في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، مؤكدًا انتظام سير عملية التوريد دون معوقات.

وأشار إلى تذليل كل العقبات أمام المزارعين لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مؤكدا حرص المحافظة على الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للتوريد بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أهمية التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم تحديد 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة منها "3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقي المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن قمح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام.

وأشار إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

