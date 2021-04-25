«المثقفون الأقباط وقضية اللغة العربية» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "المثقفون الأقباط وقضية اللغة العربية.. نهاية القرن 19م ومطلع القرن 20م"، يحاضر فيها الدكتور رامي عطا صديق، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الصحافة بأكاديمية الشروق، وذلك عن طريق البث عن بُعد، يوم الأربعاء الموافق 28 إبريل 2021 في تمام الساعة 12.00 ظهرًا.

تتناول المحاضرة موقف بعض الصحف التي أصدرها المواطنون الأقباط من قضية الحفاظ على اللغة العربية، خلال الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى الربع الأول من القرن العشرين، عبر كتابات صحفية متنوعة كتبها مواطنون مصريون، مسلمون ومسيحيون، حيث برزت قضية الحفاظ على اللغة العربية كواحدة من بين أبرز القضايا الثقافية والاجتماعية وقتذاك، حين كانت مصر واقعة تحت براثن الاحتلال البريطاني، الذي عمل على إضعاف اللغة العربية لصالح اللغة الإنجليزية من جانب، ومن جانب آخر رغبة في خدمة مصالح سلطات الاحتلال البريطاني في مصر.

وتسلط المحاضرة الضوء على الاهتمام بمسألة الحفاظ على اللغة العربية، من خلال كتابات عدة في بعض الصحف التي أصدرها المواطنون الأقباط خلال الفترة محل الدراسة والبحث، ومنها صحف (الوطن- مصر- المفتاح- المحيط- رعمسيس)، وكانت مجموعة من أبرز الصحف العامة والثقافية في تلك الفترة.

وتنوعت خطابات الكتابات الصحفية بدورها بين ثلاثة فرق أساسية، الأول يدعو للحفاظ على اللغة العربية، بينما يدعو الخطاب الثاني إلى إحياء اللغة القبطية، أما الخطاب الثالث وكان الأكثر تواجدًا فكان يدعو إلى العناية بحفظ اللغة العربية مع الاهتمام بإحياء اللغة القبطية في الوقت ذاته، وكان لكل فريق مبرراته وأسبابه.

تأتي المحاضرة ضمن أنشطة المكتبة التي تتم بالطريقة التفاعلية أون لاين وذلك ضمن خطة مكتبة الإسكندرية باستمرار أنشطتها عن بعد، للحد من فيروس كورونا المستجد تطبيقا للإجراءات الاحترازية.