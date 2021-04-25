الطريقة الصحيحة لتناول الحلويات في رمضان

يحب الجميع الانغماس في المذاق اللذيذ للحلويات خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لكن من الضروري الإشارة إلى أن معظم الحلويات التي يتم تناولها في هذه الفترة تكون مصنوعة من الدقيق والسكر والزيت والسمن والمكسرات "بقلاوة وكنافة وقطايف" والتي تشكل خاطر كبير في نهاية شهر رمضان، حيث أنها تتسبب في زيادة كبيرة في الوزن بفضل السعرات الحرارية العالية.

وبحسب موقع “nestle-family ” يرصد أنه بعد الأسئلة التي تتعلق بتناول الحلوى وطرقة تناولها خلال شهر رمضان المبارك بشكل صحي ومعتتدل بلإضافة إلي طريقة البعد عن السعرات الحرارية العالية:

هل من المقبول تناول الحلويات كل يوم؟

نعم يمكنك ذلك ، طالما يتم تناولها باعتدالز

هل يمكن اعتبار الانغماس في الحلويات صحيًا؟

نعم ، لكن فقط إذا كانت محضرة بأقل قدر من الدهون وأقل سعرات حرارية.

لتقليل حلوياتك من السعرات الحرارية والدهون ، جرب هذه النصائح:

- بدلًا من شراء أو صنع الكنافة بالقشطة ، جهزيها بجبنة قليلة الدسم ، وتناوليها دون إضافة شراب السكر

- استخدم منتجات الحليب قليلة الدسم .

- تجنب استخدام الزبدة والسمن واستبدالها بزيت الذرة أو عباد الشمس أو زيت الكانولا بكميات قليلة.

- لا تضيفي العسل أو الكريمة على الكعك أو البودينغ ، استخدمي السكر منخفض السعرات الحرارية بدلًا من ذلك .

- اختر القطايف المشوي أو النيء بدلاً من المقلية.

- حاولي تقليل كمية المكسرات المضافة على الكيك والحلويات واستبدليها بمسحوق القرفة عندما تستطيعين .

- حاول ألا تضيف السكر إلى العصائر ومثلجات السكر للحلويات

- لا تغمس الزلابية في شراب السكر

هل يمكن تناول الحلويات فورًا بعد الإفطار؟

- تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة سيزيد من حجم معدتك ويمكن أن يسبب تأخير في الهضم.

- يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تذبذب مستوى السكر في الدم ، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الحلويات! لهذا السبب ، يوصى بتناوله بعد 2-3 ساعات من الإفطار.

- يمكن للحلويات أن تجعل هذا الموسم البهيج أكثر متعة ، إذا استهلكت بحذر، بدلًا من 3 أو 4 ، احصل على جزء واحد فقط من المفضلة لديك، سيمنحك هذا طعمًا لما تحبه مع التأكد من أنك لا تفرط في تناول الطعام.