الأحد 25 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنها

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة بنها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بمجلس مدينة بنها وشرطة المرافق لتطهير شوارع المدينة من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام. 

وتمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص.

وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قام الهجان بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 20 شيشة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المقهى. 

كما تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة 

وخلال الجوله لاحظ محافظ القليوبية معرض سيارات يقوم بافتراش سيارات ودراجات علي حرم الطريق الزراعي  وذلك بدون ترخيص، وعلي الفور وجه المحافظ برفع الاشغالات وتحريم محضر لديه.

وعلى هذا النحو فقد قامت جميع الاجهزة التنفيذية لمجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة مساء أمس السبت أسفرت عن ضبط 200 شيشة وتحرير 173 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 15 مقهى.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على جميع رؤساء المدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة الالتزام بالحملات المستمرة على كافة مناطق المدينة وقرى الوحدات المحلية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لعدم انتشار العدوى حرصا على صحة المواطنين.

محافظ القليوبية حملة مكبرة رفع الإشغالات مواجهة كورونا صحة القليوبية

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