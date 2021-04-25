الأحد 25 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وكيل تعليم مطروح: جاهزون لانطلاق امتحانات أبريل لصفوف النقل

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جاهزية تعليم مطروح لامتحان شهر أبريل لصفوف النقل في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والمقرر انطلاقها صباح الغد الاثنين لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، موضحا أن طلاب الصف السادس سيؤدون الامتحان المجمع بعد غد الثلاثاء، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول الإعدادي والرابع الابتدائي الاختبار المجمع الأربعاء المقبل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيؤدون الامتحان المجمع ورقيا على مدار الأيام الثلاث القادمة فترة صباحية للصف الأول والمسائية محددة للصف الثاني الثانوي.  

وأوضح سلامة أن امتحان أبريل لصفوف نقل الابتدائية والإعدادية ستكون ورقة مجمعة بنفس نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول وامتحان الشهر الفائت شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس بذات الضوابط الواردة بالكتاب الوزاري الدوري رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 والكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021.

وأوضح عاطف سلامة أنه وجه موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل بأن تكون أسئلة الامتحان المجمع في مستوى الطالب المتوسط وبعيداً عن أي نواحي ذات صبغة دينية أو سياسية، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الاول والالتزام بالأعداد المقررة بمعدل 14 طالبا في اللجنة الواحدة وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة لأبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الطالب سيمتحن فيما تم دراسته فقط خلال المدة السابقة للامتحان ووفق المنهج الذي حددته الوزارة لشهر أبريل، لافتاً إلى أن ذلك سيعد منتهيا ولن يتم إدراجه في امتحانات شهر مايو على غرار ما حدث بمناهج شهر مارس الماضي، مضيفاً أنه تم تحديد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع الخاصة بصفوف النقل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للتعليمات الوزارية.

تعليم مطروح صفوف النقل مطروح إجراءات احترازية امتحانات ابريل

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