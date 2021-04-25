أطعمة تساعد الجسم على التخلص من السموم

اثبتت الدراسات أن الصيام يعمل على تخليص الجسم من السموم ويجب تناول الأطعمة لكي تساعد على استخراج السموم من جسمك خلال فترة الصيام.

وبحسب موقع “ecowatch ” يرصد أبرز الأطعمة التي يجب تناولها خلال شهر رمضان وتساعد على تخليص جسمك من السموم خلال فترة الصيام في نهار رمضان.

1. التفاح

يحتوي على نسبة عالية من البكتين، وهو نوع من الألياف التي ترتبط بالكوليسترول والمعادن الثقيلة في الجسم، وتساعد في القضاء على تراكم السموم وتطهير الأمعاء خلال فترة الصيام.

2. الأفوكادو

يحتوي على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون التي تمنع ما لا يقل عن ثلاثين مادة مسرطنة مختلفة بينما تساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

3. البنجر

يحتوي على مزيج فريد من المركبات النباتية الطبيعية التي تجعلها منظفات الدم الرائعة ومنظفات الكبد.

13 طعام يساعد الجسم علي التخلص من السموم

4. العنب البري

لها خصائص مضادة للفيروسات وتساعد على منع السموم من عبور الحاجز الدموي الدماغي للوصول إلى الدماغ الحساس.

5. الملفوف

يحتوي الملفوف على العديد من المركبات المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة ويساعد الكبد على تكسير الهرمونات الزائدة، و ينظف الجهاز الهضمي ويعادل بعض المركبات الضارة الموجودة في دخان السجائر (والدخان غير المباشر). كما أنه يقوي قدرة الكبد على إزالة السموم.

6. بذور الكرفس والكرفس

تعتبر بذور الكرفس والكرفس منظفات الدم الممتازة وتحتوي على العديد من المركبات المختلفة المضادة للسرطان التي تساعد على إزالة السموم من الخلايا السرطانية من الجسم.

7. التوت البري

نظف جسمك من البكتيريا والفيروسات الضارة التي قد تكون عالقة في المسالك البولية بالتوت البري لأنها تحتوي على مضادات حيوية ومضادات للفيروسات.

8. بذور الكتان وزيت بذور الكتان

محملة بالأحماض الدهنية الأساسية ، وخاصة أوميغا 3 ، وبذور الكتان وزيت بذور الكتان ضرورية للعديد من وظائف التطهير في جميع أنحاء الجسم.

9. الثوم

تناول الثوم لتطهير الجراثيم الضارة والطفيليات المعوية والفيروسات من الجسم وخاصة من الدم والأمعاء.

10. الجريب فروت

يحتوي على مركبات مضادة للفيروسات تعمل على تطهير الجسم من الفيروسات الضارة. الجريب فروت مطهر ممتاز للسموم المعوية والكبدية.

11. البقوليات

تساعد على خفض الكوليسترول وتنظيف الأمعاء وتنظيم مستويات السكر في الدم. تساعد البقوليات أيضًا في حماية الجسم من السرطان.

12. الليمون

يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي ، وهو فيتامين يحتاجه الجسم لصنع مادة مهمة تسمى الجلوتاثيون يساعد الجلوتاثيون الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الضارة.

13. الجرجير

يزيد من إنزيمات إزالة السموم ويعمل على الخلايا السرطانية في الجسم.