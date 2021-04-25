«الداخلية» تكشف كواليس 6 فيديوهات أشعلت السوشيال ميديا

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عدد من الفيديوهات التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضي.

إطلاق ألعاب نارية في الجيزة

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من (سائق ونجله "طالب" - مقيمان بدائرة المركز) بتضرر الأول من طالبين لقيامهما بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله أحدهم بإلقاء لعبة نارية في وجه نجله دون حدوث ثمة إصابات حال تواجده بأحد مراكز الشباب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

اعتداء فرد أمن على صبي في ناد بالغربية

تمّ كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام موظف أمن إداري بأحد الأندية الرياضية بالغربية بالاعتداء على أحد الصبية لمنعه من دخول النادي.



تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط موظف الأمن الإداري المشار إليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الموظف المذكور بضمان ماي، وتسليم الطفل لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.

«الإرهابية» تنشر فيديو كاذباً على «فيسبوك»

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يُحمّل الشرطة مسؤولية مصرع طفل على يد والده، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بوصول أحد الأطفال مقيم بدائرة المركز "جثة هامدة" لأحد المستشفيات بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية لمحل البلاغ وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن والد الطفل «المتوفى» سبق اتهامه في عدد من القضايا من بينها مخدرات وضرب وسلاح أبيض، دائم الاعتداء على نجله المذكور بالضرب والتعذيب بالكهرباء وإحداث ما به من إصابات مما تسبب في وفاته.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وأضاف أنه كان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة.

كابينة القطار

كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع «فيسبوك» بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات أن الذي كان موجوداً داخل كابينة القطار (شخصان مقيمان بكفرالشيخ)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا موجودين داخل كابينة الجرار الخلفي الاحتياطي (غير المستخدم) وأنها قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو المشار إليه على تطبيق واتساب وأنه فوجئ بنشره على فيسبوك.

سرقة صندوق التبرعات

كشف أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على «يوتيوب» يتضمن سرقة صندوق تبرعات من داخل أحد المساجد.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» متضمناً قيام شخص بالصلاة بأحد المساجد وسرقة صندوق التبرعات بذات المسجد عن طريق كسر قفل الصندوق، بالفحص تبين أن مقطع الفيديو تم نشره عبر حساب «مالك متجر للإكسسوارات الحريمي- مقيم ببندر ديرب نجم بمحافظة الشرقية».

تم استدعاء المذكور، وبسؤاله قرر بأن مقطع الفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه لا يخص أي من المساجد ببندر ديرب نجم بالشرقية، وأضاف قيامه بنشر المقطع لزيادة نسبة المشاهدات والدعاية لتجارته الخاصة.

باستكمال الفحص تبين أن المقطع المشار إليه لواقعة سرقة مسجد بإحدى الدول العربية، وقد تم بثه وتداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعى منذ عام 2017.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

استغاثة سيدة من ضرب زوجها

كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» بشأن استغاثة إحدى السيدات من زوجها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابات متفرقة بها.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه أمكن بالفحص تحديد هوية السيدة وهي ربة منزل، مقيمة بقرية ميت أبو الحارث بالدقهلية وزوجها نقاش مقيم بذات الناحية وتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها.

وتبين أن سبب تعدي الرجل على السيدة خلافات زوجية بينهما، واعترف الأول بارتكاب الواقعة بعد ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.