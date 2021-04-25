«يسهل تخزينها».. رئيس فايزر يعلن عن نسخة جديدة من لقاح كورونا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا أن النسخة الجديدة من لقاح كورونا ستتوفر الصيف المقبل.

وبحسب موقع “ruetir ” يرصد مقابلة مع مصنع Bors في بلجيكا، الذي أصبح منصة مهمة للإنتاج العالمي للقاح Pfizer-Biontech.

وقال رئيس شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إنه متفائل بشأن قدرة اللقاح على المواجهة وجاءت الأسئلة التي تم الرد عليها كالتالي:

هل لقاح Pfizer-Bionic فعال ضد الطفرات البرازيلية والهندية؟

لدينا معطيات عن الطفرة البريطانية المنتشرة في إسرائيل على سبيل المثال وفعالية اللقاح ضدها 97٪. في جنوب إفريقيا ، اللقاح فعال بنسبة 100٪ ضد الطفرات المحلية تظهر البيانات من البرازيل أنه جيد جدًا "تم تحصينه ضد الطفرة البرازيلية".

بالنسبة للمتحول الجديد الذي تم رصده في الهند ، ليس لدينا أي بيانات ، لكنني متفائل بشأن قدرتنا على التحكم فيه، لقد طورنا عملية تمكن من الحصول على لقاح فعال في غضون 100 يوم من ظهور طفرة تشكل مصدر قلق ، وأنا راضٍ عن هذا الهدف الصعب ، نظرًا لفعالية تقنية DNA Messenger.

هل يمكنك الإنتاج في أوروبا لبقية العالم على الرغم من صعوبة التخزين في -70 درجة مئوية؟

نأمل أن ننتهي في الأيام القليلة القادمة من صياغة عقد جديد مع الاتحاد الأوروبي (1.8 مليار جرعة) ، وإذا حصلنا عليه ، سنكون قادرين على إنتاج جميع الجرعات هنا في أوروبا ، بما في ذلك مكونات اللقاح، سنكون قادرين على إنتاج أكثر بكثير من حجم الجرعات المنصوص عليها في هذا العقد،

في الوقت الحالي ، لدينا ثلاثة مواقع إنتاج حول العالم: واحد في الولايات المتحدة واثنان في أوروبا بسعة أكبر بكثير في بورصة في بلجيكا وماربورج في ألمانيا. إجمالاً ، يجب أن نكون قادرين على إنتاج 2.5 مليار جرعة هذا العام ، بل وحتى تجاوز 3 مليارات في العام المقبل.

وفيما يتعلق بتركيبة اللقاح الحالية

نحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا تمديد وقت التبريد الذي يمكن خلاله إخراج اللقاح من الثلاجة الفائقة عند -70 درجة تحت الصفر ووضعه في ثلاجة الطب التقليدي عند 20 درجة تحت الصفر. من الممكن حاليًا لمدة أسبوعين ، لكننا ندرس البيانات لمعرفة ما إذا كان من الممكن تمديد الفترة إلى شهر بشرط الحصول على ترخيص من الجهات التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على صياغة أخرى محسّنة بشكل كبير يمكن من خلالها إعطاء اللقاح مخففًا وجاهزًا للاستخدام، سيتم تخزينه لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة عند درجتين إلى ثماني درجات ، بالإضافة إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر في مبردات الطب التقليدي.

لقاحك من أغلى اللقاحات تكلفة ، ومن المرجح أن يرتفع سعره في أوروبا. كيف تفسر هذا؟

استراتيجيتنا هي توفيرها بأسعار تسمح بتوزيعها بشكل عادل للجميع إن الملكية لا تعني بيعها بسعر واحد للجميع ، بل تعني إعطاء المزيد من الكميات لمن يحتاجونها. وبالتالي ، لدينا أسعار مرتفعة للدول ذات الدخل المرتفع مثل أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكندا ، لكن أعلى سعر يتوافق مع سعر الوجبة في مطعم ، وهذا يظل معقولًا جدًا.

بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل وفقًا لتصنيف البنك الدولي ، قمنا بتخفيض السعر إلى النصف. وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل ، فنحن نقدمها بالطبع بسعر التكلفة حتى يصل اللقاح إلى جميع أنحاء العالم.